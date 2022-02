Komen-Waasten brengt hulde aan koning Albert 1

Klokslag 17.30 uur vond donderdag een ceremonie plaats aan de buste van Koning Albert 1 naast de grote kerk op de Markt. Afgevaardigden van het gemeentebestuur en vaderlandslievende verenigingen herdenken hierbij de dag van de koninklijke familie.

In de vorige eeuw was koning Albert1 meermaals te gast in de grensstad om bouwwerken te bewonderen die toen in aanbouw waren. Na de plechtigheid in Komen werd nadien ook een korte plechtigheid gehouden aan het monument van de gesneuvelden in Ploegsteert. (ZB)