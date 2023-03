Komen houdt welkomfeest voor nieuwe inwoners

Na een afwezigheid van 3 jaar organiseerde het gemeentebestuur afgelopen vrijdag voor het eerst opnieuw het welkomstfeest voor nieuwe inwoners. Meer dan 150 mensen werden zo op een glimlach, een glas en een heus informatiemoment getrakteerd.

“Welkom in Komen-Waasten, een gastvriendelijke gemeente!” Met een brede glimlach wist burgemeester Alice Leeuwerck de meer dan 150 nieuwkomers te verwelkomen in de grensgemeente. Aan de hand van tientallen slides, die in een goed gevuld cultureel centrum werden getoond, werd iedereen wegwijs gemaakt in de werking van de meest merkwaardige gemeente van het land.

Het event, dat door toedoen van de coronacrisis 3 jaar lang niet kon worden georganiseerd, is overigens geen overbodige luxe. Komen-Waasten wordt samengesteld uit niet minder dan 76 nationaliteiten, afkomstig uit alle hoeken van de wereld. Dankzij deze verwelkoming kon iedereen kennis maken met de gemeentelijke diensten en de ondersteuning die ze kunnen bieden. Een speciale aandacht werd gevestigd op de titel van ‘gastvriendelijke gemeente’, waarmee Komen-Waasten duidelijk maakt dat iedereen er welkom is.