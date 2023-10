Komen blaast sjoelen nieuw leven in met eigen club: “Man of vrouw, jong of oud? Ze hebben allemaal de smaak te pakken”

Volksspelen saai, ouderwets en helemaal gedemodeerd? Toch niet in Komen-Waasten. Daar blaast de Sjoelbakclub het spel van weleer nieuw leven in. Met een heuse competitie en rangschikking slagen ze er zelfs in jonge spelers aan te trekken.

Houten schijfjes in een bak schuiven richting de hoogste mogelijke score. Sjoelen werd door enkele Nederlandse creatievelingen in een ver verleden uitgevonden en baande zich een weg tot in nagenoeg ieder café. Toch leek de populariteit van het sjoelen af te nemen en verdwenen de iconische sjoelbakken beetje per beetje uit het zicht.

Café Acacias

“Twee jaar geleden zaten we een glas te drinken en hadden we het wilde idee om sjoelen opnieuw leven in te blazen!” Sylvain Loosveldt (49), voorzitter van de gloednieuwe sjoelbakclub, vormde het idee om tot een concreet gegeven. “Twee jaar, misschien wel lang maar zo een nieuwe club oprichten is ook niet van de poes. Er was de praktische kant van de zaken, maar ook de zoektocht naar een locatie is er eentje die we na de werkuren moesten voeren. Zo kwamen we in café Acacias terecht, waar de cafébaas ons met open armen ontving. Daarna volgde de investering in het materiaal zelf en daarvoor kozen we meteen voor kwaliteit. Zo kunnen zelfs de meest brute gasten hier toch komen sjoelen.”

De eerste spelletjes waren er tussen de voorzitter en de cafébaas, maar al snel deed het nieuws van de nieuwe club de ronde. “En ondertussen hebben we een flink ledenaantal en organiseren we ook maandelijkse trainingen en wedstrijden. Man of vrouw, jong of oud? Ze hebben allemaal de smaak te pakken. De bedoeling is om op het einde van het jaar een nieuwjaarsdiner te organiseren, waarin we de top 3 van onze leden zullen huldigen.”

Ambitieus

De nieuwe club focust zich nu vooral op Komen-Waasten al heeft Sylvain ambitie. “In Vlaanderen zijn er heel wat van die clubs en dus gaan we die ook beginnen aanspreken. Van zodra onze leden wat ervaring hebben opgedaan, zullen we de andere clubs uitdagen en wie weet? Misschien nemen we wel deel aan nationale en internationale competities!”