Kom naar de Moederdag BBQ van KLJ Vleteren op 14 mei

Op zondag 14 mei vanaf 11.30 uur organiseert de KLJ haar traditionele BBQ in de loods van de firma Deroo in de Eikhoekstraat 87 in Westvleteren. De volwassen betalen 17 euro (assortiment vlees, aardappeltjes, groenten, dessert) en de kinderen 12 euro (worst, brochette en ijsje). Dit jaar levert men ook thuis op grondgebied Vleteren en dit tussen 9 en 11.30 uur. Kaarten bestellen kan via Jatse Dever (0476 29 61 79) of Sofie Sampers (0493 56 14 02). Op de foto zien we een deel van het bestuur: Bjarne Gruwier, Robin Debergh, Stijn Depuydt, Jatse Dever, Sofie Sampers en Elise Peperstraete. (RVL)