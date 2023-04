Kom in april naar de markt in Wingene en win mooie prijzen

April is Maand van de Markt en tijdens die maand worden de lokale markten in de kijker gezet. Beide markten in Wingene nemen deel aan de actie. Wie een bezoekje brengt aan de markt, maakt kans op een mooie prijs.

Op woensdagvoormiddag is er wekelijks een markt in Wingene en op zondagvoormiddag is er markt in de deelgemeente Zwevezele. Wie een bezoekje brengt, kan deelnemen aan de wedstrijd en hoe meer je aankoopt, hoe meer kans men krijgt om mooie prijzen te winnen.

Deelnemen is heel eenvoudig. Via de ‘ik koop lokaal-app’ kan de unieke QR-code per marktkramer gescand worden. Een fysieke kaart invullen kan ook. De marktkramers beschikken over deelnemerskaarten. De ingevulde kaart kan ingediend worden in de wedstrijdurne die te vinden is op de markt.

300 euro en nog tal van troostprijzen

Op 5 mei 2023 vindt de trekking plaats. Elke winnaar wordt persoonlijk verwittigd en de lijst van de winnaars zal te vinden zijn op de website. Op donderdag 17 mei is er de prijsuitreiking. De prijzenpot bestaat uit een hoofdprijs van 300 euro en dit aangevuld met tal van troostprijzen.