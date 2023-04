Kom buitelen en springen tijdens Jump! op ‘t Zand in Brugge

Op 29 mei, de verlofdag pinkstermaandag dus, vindt het evenement Jump! plaats. Het gaat om een initiatief van de Brugse sportdienst en de sportclubs exception Movement en Basics vzw. Samen willen ze de hippe ‘urban’ sporten freerunning en parkour in de kijker zetten.

Freerunning is een discipline waarbij je verschillende obstakels moet overwinnen op een zo creatief mogelijke manier. Parkour werd in zijn eerste vorm gebruikt als ontsnappingstechniek in de Vietnamoorlog en in de jaren ‘80 in Parijs werd deze sport verder ontwikkeld door een groepje jongeren die een manier zochten om in de stedelijke omgeving te sporten.

Tijdens Jump! op 29 mei worden enerzijds hindernissen voorzien waarop freerunners kunnen trainen waardoor ze ook de sport kunnen demonstreren aan iedereen die er interesse voor heeft. Anderzijds zijn er workshops voor geïnteresseerden uit Brugge en omgeving. “We mikken ook op specifieke doelgroepen: mensen met een beperking, mensen in armoede of anderstalige nieuwkomers. Voor hen zijn de workshops gratis”, zegt sportschepen Franky Demon. “Voor reguliere deelnemers is de kostprijs 5 euro. Met ‘t Zand kiezen we voor een heel centrale plek in de stad waardoor we een ruim doelpubliek kunnen aanspreken.”