Kok@Zee in De Haan presenteert culinair talent én producten van eigen bodem

Op woensdag 13 juli pakt De Haan in het parkdomein La Potinière uit met de vijfde editie van het culinair event Kok@Zee. De Haanse chefs presenteren er elk een gerechtje dat een smaakvolle combinatie is van lokale streekproducten, speciaal samengesteld voor Kok@Zee.

Na twee geschrapte edities is Kok@Zee straks terug van weggeweest. In het mooie decor van de Potinière zullen de Haanse chefs op 13 juli weer het beste van zichzelf geven. Er zijn ook streekbiertjes te ontdekken, smaakvolle cocktails en koffie van de lokale koffiebranderij.

Nieuw dit jaar, is dat er met herbruikbare borden en bestek wordt gewerkt. “De bezoekers halen een gerecht en bestek af bij een standhouder en betalen één jeton als waarborg. Na consumptie krijgen ze, in ruil voor hun binnengebracht bord en bestek, de jeton terug en kunnen ze er een nieuw bord en bestek mee afhalen”, legt schepen van Lokale Economie Marleen De Soete uit.

Afvalvrij evenement

De binnengebrachte borden en bestek worden later afgewassen. “Op die manier wordt Kok@Zee dus een volledig afvalvrij evenement, we gebruikten immers ook al glazen drankrecipiënten”, klinkt het.

De gemeente steunt met deze editie vijf lokale goede doelen, die in ruil hun steentje aan Kok@Zee bijdragen. “Zij zullen er namelijk de inleverpunten voor de herbruikbare borden en bestek bemannen met hun vrijwilligers”, aldus nog schepen De Soete.

Kok@Zee start om 11 uur en wordt omstreeks 22 uur afgesloten. Per gerechtje tel je 8 euro neer, jetons kosten 2 euro en zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de dienst Lokale Economie of in de toeristische infokantoren van de gemeente.

Meer info over de deelnemende chefs en hun gerechtjes vind je op de website kokatzee.be en op Facebook.

