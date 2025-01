Koksijde weigert aanvraag voor 76 assistentiewoningen op site leegstaand en verloederd vakantiecentrum

De ingediende aanvraag om in Home Mathilde Schroyens in Koksijde 76 assistentiewoningen in te richten werd geweigerd.

“Er is beslist om dat niet toe te staan”, zegt burgemeester Sander Loones. “Daarover is al overlegd met de eigenaars en de gesprekken worden verdergezet. Ik kan al meegeven dat ons lokaal bestuur diezelfde visie volgt wanneer La Rose des Sables wordt verkocht, waar initieel plannen waren om er een lokaal voor scouts CASA onder te brengen. Ook daar willen we geen assistentiewoningen en ook geen meergezinswoningen. Eengezinswoningen zijn wel een optie.”