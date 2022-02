Koksijde stuurt ingebrekestelling naar eigenaars Home Mathilde Schroyens na brandstichting en vandalisme

De gemeente Koksijde verstuurde vandaag een aangetekende brief naar de investeringsgroep die eigenaar is van het leegstaande Home Mathilde Schroyens. Dat staat al sinds 2014 leeg en is het doelwit van vandalen en twee weken geleden nog een brandstichter. “We vragen het gebouw af te sluiten anders doen wij het in het kader van de openbare veiligheid”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Dawyndt (LB).

Het grote verloederde leegstaande schoolgebouw Home Mathilde Schroyens, ex-burgemeester van Antwerpen, is al langer een doorn in het oog van de gemeente. Het gebouw met aanpalend groot domein in de duinen ligt op de hoek van de Veurnelaan met de Berglaan in Sint-Idesbald bij Koksijde. Sinds de jaren ’60 kwamen duizenden Antwerpse kinderen er op zeeklassen maar door opgestapelde verliezen werd het in 2013 door het Antwerpse stadsbestuur verkocht voor 9 miljoen euro. Sinds augustus 2014 staat het te verkommeren. De afgelopen jaren werd het diverse keren bezocht door vandalen, en werden tal van ramen ingegooid. Op 6 februari werd er brand gesticht in het home en kon de brandweer erger voorkomen. Het signaal voor het gemeentebestuur van Koksijde om opnieuw in te grijpen.

Ingebrekestelling

“De situatie kan zo niet langer duren, zeker na de brandstichting, want het gaat zo van kwaad naar erger”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Dawyndt (LB). “Op deze manier komt de openbare veiligheid in het gedrang want je mag er niet aan denken dat daar een echt zware brand uitbreekt. In augustus al hebben we de eigenaar van het gebouw, een investeringsgroep, een aangetekende brief gestuurd om actie te ondernemen. Daarop kwam geen antwoord. Nu gaan we een stap verder. Maandagavond beslisten we op de gemeenteraad om een ingebrekestelling te versturen. We geven hen daarin één maand de tijd om het gebouw te beveiligen en af te sluiten. Gebeurt dat niet, dan zetten we de procedure verder en stellen we een lastenboek op om zelf alles af te sluiten. De kosten zullen dan verhaald worden.”

Woonzorgcentrum op termijn?

De vraag is wat de toekomst is van het gebouw dat nu al jaren leegstaat. Er waren ooit plannen om het te verbouwen maar die procedure werd ingetrokken. Recent gaan nu de geruchten rond dat er een grootschalige renovatie en herbestemming gepland wordt en dat het gebouw een modern woonzorgcentrum zou worden. “Wij vangen ook signalen op maar op dit moment is nog geen enkele bouwaanvraag ingediend. Het zal dus nog niet voor meteen zijn”, besluit Dawyndt. (JH)