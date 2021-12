Koksijde schrapt veel eindejaarsevenementenen activiteiten

Het aantal coronabesmettingen is op korte tijd gestegen tot een historisch hoog aantal. Uit veiligheidsoverwegingen besliste de crisiscel om heel wat evenementen en activiteiten in Koksijde te schrappen of uit te stellen. Alle culturele voorstellingen in het cultuurcentrum CasinoKoksijde en de bibliotheek worden geannuleerd tot het einde van dit jaar.

Alle private, recreatieve activiteiten in de gemeentelijke gebouwen worden opgeschort tot en met 31 december, tenzij het college van burgemeester en schepen hiervoor toestemming heeft gegeven. Indoor-sportactiviteiten worden niet geannuleerd. De lessen volwassenenonderwijs van CVO Cervo-Go, die worden georganiseerd in de gemeentelijke infrastructuur Koksijde Annexgebouw, worden geannuleerd tot eind dit jaar, met uitzondering van buitenschoolse activiteiten voor -18 jarigen, activiteiten binnen het kader van het basis- en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en buitenschoolse kinderopvang. Alle gouden bruiloften, huldigingen, vieringen en vernissages worden tot minstens 31 december geannuleerd.

Evenementen afgelast

Ook alle evenementen van het Abdijmuseum Ten Duinen deze kerstvakantie worden uitgesteld. Het gaat om vier rondleidingen, een vertelling in het Vanneuvillehuis en het jaarlijkse vertelevenement Toen de Dieren nog spraken. Ook de twee workshops worden geschrapt: de Lego-workshop op 5 januari met David Vanhee of Little Brickroom, en de workshop op 29 december Draken tekenen met Steven de Rie, de striptekenaar bekend van de Urbanusstrips. Volg het museum om op de hoogte te blijven over de nieuwe data. Het museum zelf blijft wel open. Het dragen van een mondmasker is verplicht bij een museumbezoek, vanaf 6 jaar. Bezoeken moet je reserveren via www.tenduinen.be.

‘Flatten the curve!’

“De coronacijfers zijn zorgwekkend”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Het aantal besmettingen blijft stijgen. Het is opnieuw tijd voor flatten the curve! We zien ons genoodzaakt om extra maatregelen te nemen voor ieders veiligheid en gezondheid. Daarnaast doe ik een omroep dat iedereen de federale maatregelen blijft volgen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Blijf je aan de basisregels houden, ook wanneer je gevaccineerd bent. Ziektesymptomen? Laat je testen en blijf thuis tot je een negatieve test hebt. Als je positief test, blijf dan in isolatie. Wees voorzichtig en volg de richtlijnen als je contact hebt gehad met een positief persoon. Zorg goed voor jezelf en elkaar.”

Updates op www.koksijde.be/coronavirus en de gemeentelijke sociale mediakanalen.