Koksijde reikt diploma uit aan kersverse K-ambassadeurs

De gemeente Koksijde heeft aan dertien nieuwe K-ambassadeurs een diploma uitgereikt. Zeven onder hen volbrachten met succes de twee specialisatietrajecten: ‘het Abdijmuseum en zijn patrimonium’ én ‘Kunst, Cultuur en Erfgoed’.

Paper en rondleiding

De nieuwe lichting kandidaat-gidsen van het Abdijmuseum werd sinds september 2022 ondergedompeld in een geschiedenisbad om zoveel mogelijk te weten te komen over de geschiedenis en context van de middeleeuwse Duinenabdij, kortom de roots van Koksijde. Elke kandidaat moest een paper indienen over een zelfgekozen onderwerp gelinkt aan de Duinenabdij en een rondleiding in het museum organiseren. Voor het specialisatietraject ‘Kunst, Cultuur en Erfgoed’ meldden zich elf kandidaat-gidsen, waaronder zeven die beide trajecten combineerden. Zij werden ingewijd in de rijke geschiedenis en het culturele leven van Koksijde, waarbij ook het bouwkundig, funerair en oorlogserfgoed aan bod kwam, een presentatie over Gaston Lejeune, en kunstenaars Delvaux en Grard werden belicht.

Martine Claesen

Martine Claesen slaagde met glans voor beide trajecten. Ze schreef haar paper over ‘Museum Ten Duinen 20 jaar – en meer dan 100 jaar voorgeschiedenis’. Voor haar examenrondleiding Cultuur en Erfgoed verdiepte Martine zich in de geschiedenis van het oude Kursaalgebouw in Koksijde-Bad. Ze overtuigde de jury met een creatief uitgewerkte rondleiding in perfect Frans. “Ik ben dan wel geboren en getogen in Antwerpen, maar behoor tot de vierde generatie van onze familie die al jaren de vakantie in Koksijde doorbrengt. Ik vond en vind het hier zo fijn dat ik heb beslist om me hier definitief te vestigen. In het gidsen zoek ik de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij de gemeenschap, maar wil toch ook de nodige vrijheid laten. Wat ik vooral waardeer zijn gidsen die een persoonlijke toets geven aan een gidsbeurt en die inzichten aanreiken. Ik ben ook niet over één nacht ijs gegaan om te slagen voor mijn traject van het Abdijmuseum en ik ben er meermaals over de vloer geweest om mijn evaluatierondleiding klaar te stomen.”

Paul Cockaerts

Na een carrière bij Janssens Pharmaceutica legde Paul Cockaerts zich toe op zijn fascinatie voor het ontstaan, de gebouwen en natuur van Koksijde. In zijn paper verdiepte Paul zich in ‘De eetgewoontes van de cisterciënzers door de eeuwen heen’. Paul nam de jury voor zijn examenrondleiding ‘Cultuur en Erfgoed’ mee door het ‘Quartier des Bois’, een wijk die hij kent als zijn broekzak.

Filip Decock

Na een opleiding als leerkracht en een carrière in de banksector legde Filip Decock zich toe op het gidsen. Hij behaalde de diploma’s regiogids Westhoek en Reisleider Europa. Voor zijn paper voor het Abdijmuseum koos hij het thema ‘De regel van Benedictus’ en voor ‘Cultuur en Erfgoed’ nam hij de jury mee op sleeptouw door de boeiende geschiedenis van de hele site van de hotelschool.

Trui Herman

De Oostduinkerkse Trui Herman kwam verrassend uit de hoek met een actieve gidsbeurt in het Abdijmuseum rond het thema ‘Middeleeuws Time Management in de prille Duinenabdij met de hulp van de Heilige Benedictus’. Voor het tweede specialisatietraject verwerkte Trui ‘De geschiedenis van Oostduinkerke’ in een voordracht.

Rob Kindt

Voormalige leerkracht Frans en erfgoedschepen van Ingelmunster Rob Kindt vestigde zich definitief in Koksijde, maar bracht er al 40 jaar zijn vakanties door in Koksijde. “Nu woon ik hier definitief! Mijn passie voor onderwijs, historisch erfgoed en abdijen hebben mij geïnspireerd om me in Koksijde aan te sluiten bij de Vriendenkring van het Abdijmuseum en om een gidsopleiding K-ambassadeur te volgen. Zijn passie voor onderwijs, historisch erfgoed en abdijen hebben de voormalige leerkracht Frans geïnspireerd om een gidsopleiding K-ambassadeur te volgen. Op de kaft van mijn boek ‘Mors’ prijkt trouwens een dolk uit het Abdijmuseum!” Rob schreef zijn paper over ‘Commendataire abten: een zeldzaamheid in de Duinenabdij’. Zijn talent als geboren verteller demonstreerde hij tijdens zijn examenrondleiding over ‘Moderne kunst en architectuur in Koksijde-Bad’.

Hilde Maesele

Hilde Maesele slaagde voor het traject Abdijmuseum met haar paper ‘De portretten van de abten Jan Crabbe en Antonius Wydoodt ontmoeten de regel van Bernardus van Clairvaux (of was het de regel van Benedictus?’ Voor haar modulaire en interactieve examenrondleiding ‘Cultuur en Erfgoed’ nam Hilde de jury mee naar haar thuishaven Wulpen.

Geert Pittomvils

Doctor in de Wetenschappen Geert Pittomvils illustreerde zijn proefrondleiding ‘Ten Bogaerde door de eeuwen heen’ aan de hand van… LEGO®-blokjes. Zijn tweede passie voor oorlogserfgoed vertaalde Geert in een rondleiding ‘Erfgoedherinneringen aan WOI en II in de schaduw van de Hoge Blekker’.

Annick Van Rossem

Professor Annick Van Rossem is trots op haar afkomst van 5 generaties ‘zeevrouwen’ en combineerde haar lesgeven aan de KU Leuven met de cursus van Ten Duinen. Het thema voor haar paper: ‘Necessitas Naturae en andere aspecten van (persoonlijke) hygiëne in de Abdij Ten Duinen (Koksijde)’.

Luc Deboth

Parttime ‘aangespoelde’ Licentiaat in de Geschiedenis Luc Deboth slaagde voor ‘Cultuur en Erfgoed’ met zijn paper over ‘De wereld van de Zoeaven’. En hij trapte niet in de strikvraag van de jury over waar er Zoeaven begraven zijn, want er liggen er geen begraven onder het herdenkingsmonument!

Jean Decoene

Koksijdenaar Jean Decoene heeft een professioneel verleden als Sales Manager en Business Manager in internationale handel, maar blijkt in de wieg gelegd als gids. In vlekkeloos Frans met hier en daar een kwinkslag nam hij de jury mee ‘Doorheen de geschiedenis van Baaldje en het Delvauxmuseum’.

Philippe D’Haene

Oostduinkerkenaar Philippe D’Haene werkt al sinds 2018 als vaste gids in het Museum aan de IJzer en springt bij voor Toerisme Heuvelland in de commandobunker in Kemmel. Met een vroegere carrière bij de luchtmacht was het thema voor zijn perfect gestructureerde en getimede examenrondleiding geen verrassing: ‘Ten Bogaerde als vliegveld tijdens de Eerste Wereldoorlog’.

De examenrondleiding van Koksijdenaar Marc Villé, officier bij de brandweer en eerder werkzaam bij de Technische Dienst Koksijde, situeerde zich rond ‘Het Terlinckplein en omgeving’.