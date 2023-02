Koksijde overhandigt symbolische sleutel aan nieuwe prins carnaval Dimitri

Na 8 jaar prins- en keizerschap van het carnavalstrio Chico, Billy en Wilfried neemt de nieuwe carnavalsprins Dimitri Callewaert de scepter over. Samen met zijn schildknapen Mike Debruyne en Martin Desaever werd hij officieel ontvangen op het gemeentehuis van Koksijde, waar hem de symbolische sleutel van de gemeente werd overhandigd, en waarbij Dimi en zijn schildknapen elk een cheque van 500 euro kregen.

In Koksijde-Oostduinkerke wordt carnaval elk jaar uitbundig gevierd. En het gemeentebestuur steunt de lokale verenigingen om het carnaval levendig te houden. Naar aloude traditie werd de nieuw aangesteld prins, Dimitri Callewaert, door het gemeentebestuur officieel aangesteld en gehuldigd in de Kokpit in het Koksijdse gemeentehuis.

Cheque en 300 bierbonnen

In vol carnavalsornaat, met de glimmende koningsblauwe capes, hun ‘steek’ op het hoofd (met extra pauwenveren op de steek van prins Dimi), zetten prins Dimi en zijn schildknapen Mike en Martin hun handtekening in het Gulden Boek. Daarnaast kregen ze elk een cheque van 500 euro overhandigd en 300 bierbonnen waarmee ze gul kunnen trakteren. Om de plechtigheid af te sluiten overhandigde schepen Stéphanie Anseeuw de symbolische sleutel van het gemeentehuis.

Behoeden voor verleidingen

Maurice Legein, ceremoniemeester van dienst: “Deze sleutel geeft hen toegang om de scepter te zwaaien over de carnavalsactiviteiten in onze gemeente. De schildknapen zijn aangesteld om de prins te behoeden voor alle (carnavals)verleidingen die op hem afkomen.”

De ceremonie sloot het plechtige moment af met het voorlezen van de ludieke 10 geboden van het carnaval, en leidde dan de polonaise in waarbij alle aanwezigheden spontaan aansloten.