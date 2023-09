Koksijde is gastheer voor grote NAVO-oefening: “CBRN-vaardigheden verbeteren en internationale banden versterken”

Van 23 tot 29 september 2023 is vliegbasis Koksijde het toneel van een grootschalige NAVO-oefening met de focus op Chemische-, Biologische-, Radioactieve- en Nucleaire verdediging (CBRN). Deze multinationale oefening, genaamd Toxic Trip 2023, brengt 600 militairen uit maar liefst achttien NAVO-landen samen, waaronder België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Litouwen, Roemenië, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, en zelfs toekomstig bondgenoot Zweden, samen met enkele Partnerlanden van de NAVO, waaronder Oostenrijk en Zuid-Korea.

Het hoofddoel van deze oefening is het oefenen en afstemmen van technieken en procedures voor zowel passieve als actieve CBRN-verdediging. Hierdoor kunnen de deelnemende landen beter en sneller samenwerken en reageren op reële dreigingen, waar ook ter wereld. “Iedere natie heeft een eigen manier van werken”, zegt Jozef Vanden Broeck, woordvoerder van de Belgische Luchtmacht. “Er zijn hier bijvoorbeeld vier teams die een piloot uit een vliegtuig kunnen halen. Ieder werkt het scenario af volgens eigen procedures, maar ze gaan ook bij elkaar kijken. Hoe kunnen wij verbeteren, of met welk materiaal gaan zij aan de slag.”

“Of die dreiging iets is uit de Koude Oorlog en nu weer is opgewakkerd? Nee, klinkt het stellig. De CBRN-dreiging is er altijd geweest en er werd altijd op geoefend. Zo was de Covid-crisis een perfect voorbeeld dat CBRN-knowhow ook ten dienste staat van de burger.”

Toxic Trip is een tweejaarlijkse NAVO-oefening gericht op de interoperabiliteit van CBRN-defensie in luchtmachtmiddens. Gedurende de hele oefenperiode zijn er iedere ochtend en middag telkens acht scenario’s waaraan de teams deelnemen. Zo kunnen deelnemende naties realistische scenario’s uitvoeren om hun vaardigheden te demonstreren. Dit omvat onder andere het opsporen van door CBRN getroffen gebieden, het analyseren van stalen, het evacueren van slachtoffers en het decontamineren van personeel en materieel, zoals voertuigen en vliegtuigen.

Noodlanding

Een van de scenario’s waar wij getuige van waren, was een gesimuleerde noodlanding van een Sea King-helikopter die van een besmette basis kwam. Een team uit het Verenigd Koninkrijk ging eerst op verkenning. Pas als zij een oké gaven, ging het Oostenrijkse team de slachtoffers bevrijden, met strikte aandacht voor procedures en veiligheid. Vervolgens brachten ze de slachtoffers naar een Duits eerstehulppost.

Een ander scenario omvatte de evacuatie van een gecontamineerde piloot uit een A109-helikopter. Na een Nederlandse verkenning namen de Italianen het over, waarbij ze een grondig ontsmet pad vrijmaakten naar de helikopter, om vervolgens de piloot in beschermende kleding naar de eerste hulp te brengen. De piloot was voor de gelegenheid gekleed in de Zweedse uitrusting van een jachtpiloot.

Het Command and Control center (C2). © Tom Brinckman

De coördinatie van alle scenario’s vond plaats vanuit het Command and Control Center (C2) even verderop op de basis, waar de analyse plaatsvond om de juiste middelen en mensen op het juiste moment in te zetten.

Simulanten

“Een oefening is maar zo goed als de simulanten”, zei een van de twee grimespecialisten van de medische component. “Voordien werd slechts met papier de opgelopen verwonding aangeduid op het slachtoffer. Vandaag kan de simulant een open beenbreuk of een chemische brandwonde aangemeten krijgen door ons. Als de simulant dan ook nog eens echt kan acteren, is het meteen ook realistisch.”

Een Nederlands en Italiaans team ondersteun een simulant naar de ambulance. © Tom Brinckman

Deze oefening is niet alleen een kans voor militairen om hun vaardigheden te verbeteren, maar ook om internationale banden te versterken. Er is een joviale, maar hechte samenwerking tussen CBRN-eenheden van verschillende landen.

Logistiek

Voor Niek uit Dikkebus is het zijn eerste grote internationale oefening die hij organiseert. Als adjunct-organisator gaat hij over zowat alles qua logistiek: “Van maaltijden en mobiele toiletten tot brievenbussen voor briefings. In totaal zijn er vandaag 108 militairen aan de slag ter ondersteuning. Daarnaast staat Basis Koksijde ook altijd klaar als wij iets vragen. Het is dan ook een gedroomde oefenlocatie met genoeg ruimte om alle middelen te ontplooien.”

De buren van de basis zullen hoogstens wat meer activiteit kunnen zien op de basis, maar overlast is er niet. Nee, ook niet chemisch, want alles is gesimuleerd. Wat de regio kan opmerken, is een stukje van de economische return. Zo slapen de buitenlandse deelnemers in hotels in de buurt, terwijl ook heel wat andere zaken zoals de lunchpakketten uit de regio komen.

In een tijd waarin internationale samenwerking cruciaal is voor veiligheid en vrede, illustreert Toxic Trip 2023 niet alleen de inzet van naties om CBRN-verdediging te verbeteren, maar ook de kracht van solidariteit en coördinatie tussen diverse landen. Deze oefening versterkt niet alleen militaire vaardigheden, maar ook de banden tussen naties.