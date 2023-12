Koksijde blijkt sterkste nieuwkomer in autodelen

Op de prijsuitreiking van de Autodeelawards heeft Koksijde de award voor de sterkste nieuwkomer in autodelen gekregen, een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Autodelen.net.

Vorig jaar waren er nog geen deelauto’s in Koksijde; vandaag zijn er negen. Van nul in 2022 naar negen deelauto’s in 2023, dat betekent in aantal deelauto’s per 1.000 inwoners een stijging van 0,32. Daarmee is Koksijde de sterkste nieuwkomer van alle Vlaamse gemeenten die in 2023 startten met autodelen.

Schepen van Mobiliteit en Duurzame Ontwikkeling Charlotte Castelein: “In het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) wil de gemeente tegen 2030 twee deelwagens per 1.000 inwoners ter beschikking van de bewoners en bezoekers hebben. Burgers kunnen ook hun eigen auto delen. Zo kan je ook onkosten én de investering delen.”

Minder en meer

“Om dit proces van autodelen op gang te krijgen, startte de gemeente dit voorjaar met het aanbieden van 7 deelwagens. Dankzij het succes, breidden we dit aanbod sinds 1 december uit met 2 extra deelwagens. We zitten dus nu al aan 0,41 deelauto’s per 1.000 inwoners. Hiermee hopen we dat minder mensen de aankoop van een tweede wagen nodig achten. Tegelijkertijd kunnen mensen die zich geen auto kunnen veroorloven toch gebruikmaken van een auto om zich te verplaatsen. Minder auto’s en meer mobiliteit.”

Het autodelen is in opmars, ook in kleinere steden en gemeentes. “Ze volgen het voorbeeld van de centrumsteden”, zegt Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net. “Ook in kleinere steden en gemeentes heeft autodelen veel voordelen, zowel voor de inwoners als voor de maatschappij. Deelauto’s zijn bijvoorbeeld vaak een goedkoper alternatief voor een tweede auto, zeker als die minder dan 11.000 kilometer per jaar rijdt. En ondertussen zorgt autodelen voor meer vrije ruimte en CO₂-besparing.” (MVO)

www.koksijde.be/autodelen