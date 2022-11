Kok Howest Brugge is beste grootkeukenkok van België: “Blij dat ik met mijn eerste prijs onze school op de culinaire kaart heb gezet”

Tweejaarlijks organiseert de Vereniging van Vlaamse Grootkeukenkoks een wedstrijd voor alle koks die tewerkgesteld zijn in een Belgische grootkeuken. De finale vond plaats op dinsdag 22 november tijdens Horeca Expo in Flanders Expo in Gent. Koen Philips (38), grootkeukenkok van Howest Brugge, werd door de jury uitgeroepen tot winnaar van deze prestigieuze wedstrijd.

“Zeven jaar geleden heb ik al eens deelgenomen en toen werd ik vierde”, vertelt Philips. “Dat vond ik toen al een mooie prestatie. Het kriebelde dit jaar om terug mee te doen aan de wedstrijd en uiteraard hoopte ik om beter te doen. Ik had echter helemaal niet verwacht om eerste zou worden.”

Feestmenu

Als opdracht moesten de deelnemers een creatie van een feestmenu van drie gangen voor een gemeenschapskeuken serveren. De opgelegde voorwaarden waren niet min. Er moest een koud of warm vegetarisch voorgerecht, een warm hoofdgerecht met als basis waterzooi en een nagerecht op basis van flensjes op tafel komen. De kostprijs van het totale menu mocht maximaal 10 euro bedragen.

“De voorselectie gebeurt op basis van een dossier waarin de kostenberekening, werkwijze en foto’s van de gerechten moeten komen”, aldus de kok van Howest. “Een leesjury selecteert vijf finalisten uit de anonieme inzendingen. Begin oktober werd ik op de hoogte gebracht dat ik bij de vijf beste inzendingen behoorde en dat ik mocht deelnemen aan de eindproef. In drie uur tijd moest ik mijn menu klaarmaken in de demokeuken van de Horeca Expo. Het eerste uur gierden de zenuwen door mijn lijf, maar gaandeweg werd ik rustiger. Mooi op tijd stonden mijn cannelloni met geitenkaas, Aziatische waterzooi met scampi’s en panna cotta van advokaat met flensjes op de tafel van de proefjury.”

Uiteraard is Koen Philips dolgelukkig en fier met zijn gouden medaille in deze prestigieuze wedstrijd. “De algemeen directeur heeft me al opgebeld en het aantal felicitaties op sociale media kan ik niet meer tellen. Ik ben ook heel blij dat ik door mijn eerste plaats Howest op de culinaire kaart heb gezet.” (PDC)