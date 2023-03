Koffiestop voor slachtoffers aardbeving

Afgelopen week organiseerde VBS Schooltrio, met vestigingen in Klerken, Jonkershove en Sint-Kristoffel, een koffiestop ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

“De leerlingen maakten flyers, versierden de zaal, gingen de flyers posten en hielpen een deel van het gebak samen bakken. Alle leerlingen van de verschillende graden werkten iets uit en hielpen om de namiddag tot een goed einde te brengen. Het werd dan ook een heel geslaagde namiddag”, vertelt directrice Nathalie Reheul van het schooltrio.

Vrije bijdrage

“Er kwamen heel wat mensen een koffie drinken, al dan niet met een gebakje. Iedereen kon hiervoor geven wat ze wilden. We zagen niet enkel ouders, grootouders en familie van de leerlingen, maar ook tal van mensen die gewoon uit sympathie eens langskwamen. De opbrengst van die koffiestop is ruim 1.000 euro, geld dat we zullen gebruiken om verschillende goederen aan te kopen en naar Turkije en Syrië te sturen. Vorig jaar organiseerden we een dergelijke namiddag voor Oekraïne en daar hebben we dan met het geld pampers en maandverbanden opgestuurd. Ook dit jaar kiezen we ervoor om pampers aan te kopen en maandverbanden om die op te sturen, ons motto is immers ‘kinderen voor kinderen’ en deze materialen zijn een basisbehoefte. Het werd dus een gigantisch succes en het is heel hartverwarmend dat zoveel mensen meeleven met de noodsituatie in Syrië en Turkije.” (ACK)