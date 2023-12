Koestervlag wappert aan gemeentepunt Zwevegem

Met het hijsen van de Koestervlag aan het gemeentepunt vrijdag wil het Zwevegemse gemeentebestuur laten zien dat ook zij een hart hebben voor ouders die een kindje moeten missen.

Het hijsen van de vlag gebeurde als start van de Koesterweek en in aanwezigheid van enkele mensen die een kind of kleinkind verloren. Er werd ook een oproep gedaan in de scholen om een tekening in te kleuren. Heel wat van die resultaten hangen in het gemeentepunt en het Huis van het Kind.

Schepen Degezelle sprak een bemoedigend woordje uit en zei het hijsen van de vlag volgend jaar zal plaatsvinden op de nieuwe begraafplaats in Zwevegem-Knokke waar een speciale ruimte zal voorzien zijn. De ganse week is er aan de infobalie in het gemeentepunt ook de hartjespin te koop.