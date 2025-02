Koestermoment en -bank op kerkhof

Liesbeth Holvoet, gemeenteraadslid Vooruit, stelde in de gemeenteraad voor om ieder jaar een koestermoment te organiseren voor ouders/familie met een overleden kindje. Daarnaast wil ze ook een koesterplek met een koesterbank op de begraafplaats plaatsen.

Op vraag van Liesbeth Holvoet werd er al een sterrenregister geopend in Ingelmunster, maar Vooruit wil nog verder gaan om Ingelmunster een warmere gemeente te maken voor iedereen. “Ieder jaar is er in december een koesterweek op initiatief van het Berrefonds. Het is een week waar we als gemeente de kans hebben om gezinnen met een overleden kindje een hart onder de riem te stoppen. Op dit moment doet de gemeente hier nog niets mee behalve de vlag van de koesterweek uit te hangen. Na een gesprek met ouders van sterrenkindjes kwamen er enkele vragen om als gemeente meer te doen. Vooruit ging hier mee aan de slag.”

Troost

Liesbeth stelde in de gemeenteraad voor om volgend jaar de vlag te hijsen, samen met de gezinnen en hun families die een kindje hebben verloren. “We willen er een moment van maken waar ze samen troost kunnen vinden.” Daarnaast wil Vooruit ook voorstellen om op ons gemeentelijk kerkhof een koesterbank te voorzien, een stille plaats waar ouders/broers en zussen/familie en vrienden elkaar kunnen ontmoeten en even tot rust komen met woorden van troost. Zo kunnen ze ook dicht zijn bij hun kinderen. “We zijn blij te horen dat het gemeentebestuur creatief aan de slag is gegaan met ons voorstel en volgend jaar een koestermoment zal organiseren op ‘wereldlichtjesdag’. Daarnaast zal er bij de veranderingen op onze begraafplaats een koesterplek worden voorzien naast de sterretjesweide”, zegt Liesbeth

Schepen Trui Lambrecht zag die vraag onmiddellijk zitten: “Sinds begin 2023 hebben we een sterrenregister in Ingelmunster. De gemeente zorgt eveneens dat de familie, via de Gezinsbond, een uitnodiging ontvangt voor de ‘boomplanting’. Zelf stellen we voor om op ‘Wereldlichtjesdag’ de mensen uit te nodigen in de Gravenkapel op onze begraafplaats. Aanvullend voorzien we ook een bezinningsmoment, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.” Schepen Jan Rosseel: “Op de begraafplaats beschikken we al over een sterretjesweide, we willen deze bijzondere plek graag uitbreiden en er een bankje plaatsen, omringd door extra groen. Zo creëren we een echte koesterplek.” (PADI)