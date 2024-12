Koesterkeramiek: tastbare herinnering aan overleden dier

Het verlies van een huisdier laat diepe sporen na. Om baasjes te ondersteunen tijdens deze emotionele periode, lanceren zes studenten van Hogeschool Vives keramiek op maat uit handen van lokale kunstenaars.

Laura Vercruysse, Roderic Nóbrega Da Silva, Lieze Gallin, Céline Declerck, Louis Dejonckheere en Amata Bousard lanceerden het product. “We volgen allemaal de bachelor agro- en biotechnologie. Gezien onze liefde voor dieren wilden we binnen ons project Ondernemingszin een tastbare herinnering ontwikkelen voor mensen die hun huisdier verliezen, alsook voor levende huisdieren”, vertelt Amata Bousard. De studenten maken het mogelijk om as, vacht of veren van een huisdier te laten verwerken in een persoonlijk keramisch herdenkingsobject, zoals een vaas of windlicht.

Het rouwpakket bestaat uit een handgemaakt keramisch herdenkingsobject, waarin de as van het huisdier kan worden verwerkt, samen met een gepersonaliseerd rouwkaartje en een kaarsje. Elk object wordt in samenwerking met lokale kunstenaars vervaardigd en aangepast aan de voorkeuren van de eigenaar, waardoor elk stuk uniek is en perfect past bij de persoonlijke band met het huisdier.

Duurzaam en lokaal

De oprichters benadrukken dat het verwerken van as in een keramisch object een zinvol alternatief biedt voor huisdierliefhebbers. “Er zijn nog maar weinig mogelijkheden om de as van een huisdier op een tastbare manier te bewaren. Met ons rouwpakket willen we daar verandering in brengen door een betekenisvolle en persoonlijke optie aan te bieden.”

Naast het persoonlijke karakter, dragen de rouwpakketten bij aan milieuvriendelijke en duurzame praktijken. Door samen te werken met kleinschalige, lokale kunstenaars die gespecialiseerd zijn in handgemaakt keramiek, worden zowel de emotionele als ecologische waarde van het pakket gewaarborgd.

Contact en meer informatie via igerris.koesterkeramiek@gmail.com. Instagram: https://www.instagram.com/igerris/