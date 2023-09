Koerswijk start buurtpreventienetwerk op

De Koerswijk in Rumbeke startte als derde wijk in de stad een buurtpreventienetwerk op. In anderhalf jaar tijd werd er dertien keer ingebroken in de wijk. Eerste werden auto’s geviseerd, maar later werd ook in woningen ingebroken. “Met het buurtpreventienetwerk los je misschien niet alles op, maar je merkt dat alle inwoners veel alerter zijn”, zegt wijkbewoner Yves Vandoorne.

De omgeving van de Odiel Defraeyestraat in Rumbeke beleefde vorig jaar een bange periode. “Op korte tijd werden verschillende inwoners het slachtoffer van een inbraak. Aanvankelijk hadden de daders het op onze auto’s gemunt, maar al snel werd er ook in woningen ingebroken”, vertelt bewoner Yves Vandoorne. Uit cijfers blijkt dat het in totaal om dertien feiten gaat in anderhalf jaar tijd.

WhatsApp

De bewoners van de Koerswijk, in de volksmond bekend als Sjepappe, beslisten in samenspraak met de stad Roeselare en de politiezone RIHO om een buurtpreventienetwerk op te starten. Verschillende inwoners houden contact met elkaar via een WhatsApp-groep. “Bij elke verdachte melding plaatsen we dat in de groep. Bij de opstart van het buurtpreventienetwerk gingen we te rade bij Thierry Bouckenooghe in het Groenpark”, vertelt Vandoorne. De Koerswijk is na het Groenpark en het Jezuïtengoed de derde buurt in Roeselare die op een dergelijke manier probeert mogelijke inbrekers een hak wil zetten.

Samenwerking

Het stadsbestuur hoopt dat ook andere wijken het voorbeeld zullen volgen. “Als buurtbewoner kan je ook zelf de veiligheid in je wijk verhogen. We werken samen aan inbraakpreventie en stimuleren burgers om snel verdachte zaken te melden bij de politie”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Ook bij de politie staat men positief tegenover een dergelijk initiatief. “Meewerken aan een veilige omgeving is het werk van overheden, politie, brandweer, stadsdiensten, maar ook van de burger. Met deze samenwerking streven we naar een veilige en leefbare omgeving”, zegt korpschef Curd Neyrinck.

Aanrader

Sinds de opstart van het buurtpreventienetwerk in de Koerswijk is de rust er teruggekeerd. “We beseffen ook dat we met het netwerk niet alles kunnen oplossen, maar we merken dat iedereen extra alert is. We kunnen het andere wijken alleen maar aanraden. We meldden inmiddels al verschillende verdachte situaties bij de politie en in een mum van tijd was er een combi ter plaatse. Hopelijk blijft het ook deze winter rustig”, besluit Vandoorne.