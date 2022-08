Koersen en kermissen in Edewalle

Edewalle kermis bijt zaterdag de spits af wat betreft de Kortemarkse kermissen. Dat doen ze in stijl, met de organisatie van zowel wielerwedstrijden als een volwaardig kermisprogramma. En dat met vier man én de hulp van heel wat helpende handen.

“Onze nieuwelingen- en juniorenkoersen in maart waren twee voltreffers”, aldus Stijn De Neve uit Edewalle, die zowel voorzitter is van Klein maar moedig Edewalle als van het kermiscomité. “Net zoals vorig jaar is er weer de felbegeerde Ruidenbergprijs. In beide categorieën wordt op de top van Kortemarks bekendste berg gestreden voor een bergprijs. Er wordt een klassement opgesteld en de top 3 valt in de geldprijzen. Supporters kunnen bovenop de berg genieten van een frisse pint en zo onze kas spijzen. Ook ons sprintklassement blijft. Wie het podium haalt, ontvangt een trofee van onze Edewalle Classics. Steunkaarten zijn te koop in café De Zoeten Inval en daaraan is een tombola met mooie prijzen verbonden.”

Programma

“Op zaterdag 20 augustus start de nieuwelingenwedstrijd om 15 uur en worden er 12 ronden van 5,2 km gereden, terwijl de junioren mogen koersen op donderdag 25 augustus om 15.30 uur. Dan staan er 16 ronden van 5,2 km op het programma. Op zaterdag 20 augustus is er om 18.30 uur een grote kinderprijzenworp en kan jong en oud genieten van de drie aanwezige kermiskramen én het oliebollenkraam. Op zondag 21 augustus om 18 uur verwachten we een pak volk voor de gratis optredens van Kira Corner, Dennie Damaro, Steve Tielens, John Terra en Bart Kaëll. Op woensdag 24 augustus is er een seniorennamiddag in oc Edewallehof. Daarvoor moet je inschrijven via erikclaeys1@hotmail.com. Donderdag 25 augustus geven we er nog een extra lap op om de kermis af te sluiten. Dan trakteert de concertband Handzame iedereen op een wandelconcert en is er voor café De Zoeten Inval een spetterend en humoristisch muzikaal optreden van Suzy en de Wafels. Zij brengen een medley van 80 schlagers en meezingers in 80 minuten”, besluit Stijn. (JDK)