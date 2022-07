KOERSbus brengt ode aan kermiskoers en bezoekt Roeselaarse woonzorgcentra

De KOERSbus, die vorig jaar in het teken van het WK wielrennen in ons land tal van gemeenten en scholen aandeed, zit in een nieuw kleedje. De bus is dit keer helemaal gewijd aan de kermiskoers en zal de komende maanden de nog bestaande officiële kermiskoersen in ons land bezoeken. Als training toert het gevaarte de komende weken langs de woonzorgcentra in Roeselare. “De bus roept alvast heel mooie herinneringen op.”

De KOERSbus was vorig jaar nog ingericht met een tijdelijke expo rond het wereldkampioenschap wielrennen. Nu trekt KOERS. Museum van de Wielersport de kaart van de kermiskoers. “Van de honderden kermiskoersen van weleer zijn er nu nog een vijfentwintigtal over. Nochtans is de huidige populariteit van het wielrennen in Vlaanderen grotendeels de danken aan de kermiskoers”, aldus schepen van sport José Debels (CD&V).

De bus werd ingericht met tal van accessoires die doen denken aan een typische kermiskoers. Achteraan kan men eendjes vissen, maar ook elementen als bookmakerbord, oude truitjes en stokvis mochten niet ontbreken. “De KOERSbus start opnieuw met een lokale Ronde van Roeselare, een goede training. Dit keer zijn niet de scholen, maar de Roeselaarse woonzorgcentra aan de beurt. De keuze voor de woonzorgcentra lag voor de hand. Tijdens de Tour de France doen zij vaak een beroep op decoratieve collecties van het museum. Kermiskoersen sluiten ook aan op de leefwereld van vele bewoners”, aldus de schepen.

Brengt leuke herinneringen naar boven

Dat kan de 85-jarige Lucien Verhamme, bewoner van BEN woonzorgcentrum in de Dokter Delbekestraat beamen. “Als koersliefhebber ben ik vroeger naar tal van kermiskoersen gaan kijken. Toen waren er nog een pak meer dan nu.”

Lucien ontdekte dinsdag, samen met de medebewoners van het woonzorgcentrum, als eerste de inhoud van de KOERSbus. “De bus is leuk ingericht. De verschillende elementen brengen leuke herinneringen naar boven”, aldus Lucien die na een bezoek aan de bus zich onmiddellijk naar zijn kamer begaf om de Ronde van Vlaanderen op televisie te volgen.

Ook andere bewoners van het woonzorgcentrum waanden zich dinsdag even terug middenin de koers. Verschillende onder hen droegen fietspetjes terwijl er volop gesmuld werd van oliebollen.

Heusden

De komende weken stopt de KOERSbus nog aan wzc De Waterdam, PVT Valckeburg, wzc Westerlinde, wzc De Hovenier, wzc Sint-Henricus, wzc Ter Berken, de geriatrie-afdeling van AZ Delta en wzc De Zilverberg.

“Daarna starten we onze Ronde van Vlaanderen en passeren we met de KOERSbus langs de nog overgebleven kermiskoersen. We brengen als het ware een ode aan de kermiskoers”, aldus José Debels.

De eerste halte is Heusden op 16 augustus.