KOERS viert 25ste verjaardag, maar is eerste vrijwilliger en conservator nog niet vergeten

KOERS, het Museum van de Wielersport bestaat exact 25 jaar. Die verjaardag wordt de komende maanden gevierd met onder andere een outdoor expo, een opendeurdag op Open Momumentendag en twee nieuwe wereldkampioenen op de Koppenmuur. Ter ere van de eerste vrijwilliger en eerste conservator van het museum werd maandag een bord in de inkom van het museum ingehuldigd.

Op vrijdag 27 maart 1998 werd in het voormalige brandweerarsenaal op het Polenplein het Nationaal Wielermuseum officieel geopend. Onder andere de allereerste conservator Ferdy Callewaert tekende er present. “Het wielermuseum stond toen vooral in het teken van de fiets. Inmiddels is het uitgegroeid tot een plek waar de koers centraal staat”, aldus Ferdy. Hij was er tot 2005 aan de slag en zette het museum mee op de kaart. “Maar nadien ben ik er niet meer geweest. Eerlijk gezegd ben ik niet zo’n wielerliefhebber al begrijp ik wel waarom men nu de kaart van het wielrennen trekt.”

Ter ere van de 25ste verjaardag van KOERS, het vroegere WieMu, werd Ferdy maandag uitgenodigd in het museum. Daar werd voor hem en voor Fred Vannieuwenhuyse een bord ingehuldigd. “Mijn man, die in 2020 kwam te overlijden, was hier de eerste vrijwilliger. Elke ochtend kwam hij hier over de vloer. Het wielermuseum was voor hem als het ware een tweede grote liefde. Ik wist niet waarom ik hier vandaag moest zijn, maar ben echt aangenaam verrast dat hij nu zo geëerd wordt”, aldus zijn vrouw Marie-Clarie Vansteenkiste.

Jubileumjaar

Maandag werd in KOERS het startschot gegeven van het jubileumjaar. “We vieren de verjaardag van KOERS met een outdoor expo. In tien panelen blikken we terug op de geschiedenis van de museum. Op onze Koppenmuur worden dit jaar ook nog de koppen van Rik van Looy en Benoni Beheyt aangebracht”, aldus schepen van sport José Debels (CD&V).

Iedereen die 25 is mag dit jaar ook gratis het museum bezoeken. “Daarnaast lanceren we binnenkort ook een nieuwe KOERSwieleroutfit. Hoogtepunt van de festiviteiten is de Open Monumentendag op 10 september. Dan staat een gezamenlijke opendeurdag met de brandweer van Roeselare op de agenda. KOERS huist namelijk in de voormalige brandweerkazerne die dit jaar 120 jaar oud is.”