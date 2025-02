Koers in Roeselare viert 40 jaar wielerploeg Lotto met expo

In 2025 viert de Nationale Loterij veertig jaar sponsoring in de koers. Geen organisatie die langer verbonden is aan één ploeg. Een verjaardag waar Koers bij stilstaat met een tentoonstelling onder de titel ‘Gangmaker van de koers, 40 jaar Lotto in het peloton’. Groot en klein kan de komende maanden op zoek naar winnende lottoballetjes en het verhaal achter de Belgische wielerploeg.

Sinds deze week brengt wielermuseum Koers op een aparte manier hulde aan de traditieploeg bij uitstek. Tijdens een speelse tentoonstelling gaat de bezoeker op zoek gaat naar veertig lucky numbers, veertig lottoballetjes waarbij telkens een verhaal over de Lotto wielerploeg hoort. Het is geen losstaande expositie want alle attributen van de jarige ploeg werden geïntegreerd in de vaste opstelling van het Koers-museum. Je vindt er onder andere de allereerste ploegfoto uit 1985 maar ook de Kamagurkafiets van Jurgen Van den Broeck of de rode lantaarns van Wim Vansevenant en een indrukwekkende opstelling met alle wielertruitjes die de renners van Lotto ooit over de schouders trokken. Bezoekers wandelen door het museum met een lotto-krantje in de hand waarin het hele verhaal van veertig jaar lotto te vinden is.

“In 2022 zetten we met Koers het twintigjarig bestaan van The Wolfpack van Patrick Lefevere in de kijker”, zegt schepen van Koers Matthijs Samyn. “Nu is het de beurt aan die andere vaandeldrager van de Belgische wielersport, de Lotto-ploeg, gestart in 1985 en 765 overwinningen later nog altijd even relevant.”

Spurtbom Greipel

Op de opening van de tentoonstelling mocht Koers naast Jens Debussschere, Jelle Wallays en profrenster Mieke Docx ook André Greipel verwelkomen, zowat de bekendste naam die ooit voor Lotto reed, naast die andere groten Peter Van Petegem, Thomas De Gendt, Lotte Kopecky of Greg Van Avermaet. Greipel was een van de grootste spurtbommen die er de voorbije decennia in het peloton rondreed met indrukwekkende overwinningen onder andere op de Champs Elysées. Voor Lotto reed Greipel niet minder dan 95 zeges bij elkaar.

“Hoewel onze wegen op het einde van mijn carrière scheidden, behoud ik toch mooie herinneringen aan de Lottoploeg. Daarom wou ik graag speciaal vanuit Noord-Duitsland naar hier rijden om deze opening mee te maken. Er komen heel wat mooie herinneringen boven als ik hier in Koers rondloop. Zelf heb ik ook nog wat memorabilia aan de koers overgehouden en ik heb het plan opgevat om die binnenkort in mijn nieuwe woning in Duitsland een mooie plek te geven.”

Opleidingsploeg

De Belgische wielerploeg is dit jaar veertig jaar verbonden met dezelfde sponsor maar is daarnaast een belangrijk gangmaker van de koers wat meteen een van hun bekendste baselines werd. Lotto is al die jaren blijven zoeken naar jong talent en bracht ondertussen 322 potentiële winnaars naar het wielrennen en mag zo terecht de titel dragen van opleidingsploeg voor Belgisch jong talent.

Met een sponsoring van ongeveer tien miljoen euro per jaar door het kansspelbedrijf gaat de Lotto-ploeg ook dit seizoen voor nieuwe overwinningen. “Winnen is de link tussen Lottospeler en de wielersport. Soms hoort bij beiden ook al eens verliezen maar de wielersport blijft voor ons de ideale partner om aan onze naambekendheid te werken. Lotto was bij de start in 1978 een nieuw onbekend product maar is dankzij de link met de wielersport en met deze Belgische ploeg een begrip geworden. We sponsoren niet alleen de ploeg maar steunen ook de wielerschool, de damesploeg en de o zo belangrijke seingevers maar vooral, we willen dicht bij de supporters zijn”, klinkt het bij Lotto.

Ook Stéphane Heulot, CEO van de Lotto-ploeg, is blij met de blijvende steun van de Nationale Loterij. “In 2025 willen we er weer staan want we hebben ook dit jaar een topploeg met uitgangborden Alec Segaert en Arnaud De Lie. Ik ben benieuwd wat zij ons brengen, misschien wel die grote overwinning tijdens een monument waar we al jaren naar snakken.”

Gangmaker van de koers, 40 jaar Lotto in het peloton te zien in Koers, Museum van de Wielersport, Polenplein 15 Roeselare, open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. (Bart Crabbe)