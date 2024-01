Koen Peeters publiceert met ‘Georges’ zijn zesde roman: “Het verhaal start in Oostende”

Koen Peeters, de auteur van Kamer in Oostende, publiceerde met Georges zijn zesde roman en meteen ook zijn negende boek. Het eerste hoofdstuk van Georges van de parttime in onze stad verblijvende schrijver speelt zich in Oostende af.

De Koningin de Badsteden! In haar straten hoor je alle talen, maar toch vooral Engels. De sjah van Perzië, een Indische maharadja en nog wat adelborsten flaneren op de dijk. In het casino vergokt de oude Russische adel, gevlucht voor de communisten, zijn laatste juwelen.

Het eerste forse hoofdstuk dat naadloos aansluit bij Kamer in Oostende, speelt zich ook in het Oostende af waar de belle epoque nog nagloeit. Daar ontmoet een van de hoofdpersonen de 28-jarige postbeambte Georges aan zijn loket de pas in de stad gearriveerde internationaal gelauwerde Ierse schrijver James Joyce, de auteur van Ulysses.

Feit en fictie

Het is een verhaal dat meandert tussen fantasie en feiten, historische figuren en gefingeerde romanpersonages én verrassende ontmoetingen waarin de auteur zelf ook, als ik-persoon, een rol opeist. Zo ontmoet hij in Georgië na 40 jaar zijn oude vriend Joris. In een ander hoofdstuk ontmoet de sterrenkundige en priester Georges Lemaître in Leuven een jonge vrouw, Peeters’ moeder. En zo zijn er nog meer verrassende plotwendingen. Wat is echt? Wat is fictie? “Ik glip binnen in het verleden, organiseer ontmoetingen en observeer.”

Koen Peeters (64) is gehuwd met een Oostendse en de auteur van een rijk en stilistisch zeer verfijnd oeuvre. Zijn romansDe bloemen (2009),Duizend heuvels (2012) enDe mensengenezer (2017) werden bekroond met grote literaire prijzen. (Marc Loy)

‘Georges’ is uitgeven bij De Bezige Bij, telt 288 pagina’s en kost 22,99 euro.