Koen Hallaert verrast als Kerstman kinderen in Egypte: “Kinderen met beperking tellen in Egypte niet mee”

Koen Hallaert (48), leerkracht uit Oostkamp en ereburger van Marsa Alam in Egypte, is beheerder van de Facebookpagina ‘Vrienden van de Rode Zee’. Na twee jaar, vorig jaar was er een reisverbod, kon hij terug naar Egypte, waar hij als de Belgische Kerstman zijn opwachting maakte op de luchthaven in Hurghada.

“Normaal landt de Kerstman op de luchthaven van Marsa Alam, maar omdat er nog steeds geen rechtstreekse vluchten vanuit België zijn, moest hij dit jaar uitwijken naar Hurghada. Momenteel kleurt België nog alles rood buiten Europa, maar eerder omwille van ‘het principe’ dan omwille van het aantal besmettingen. Het is veiliger aan de Rode Zee dan in Europa. Het aantal coronabesmettingen ligt daar een stuk lager. Er wordt van ‘s morgens tot ‘s avonds veel meer buiten geleefd”, begint Koen Hallaert, leerkracht uit Oostkamp en ereburger van Marsa Alam in Egypte. De 48-jarige Oostkampenaar is tevens de beheerder van de Facebookpagina ‘Vrienden van de Rode Zee’.

Het zijn drukke dagen geweest voor hem met tal van activiteiten. “Ik heb onder meer als Kerstman een bezoek gebracht aan vier hotels van de populaire hotelketen The Three Corners, gerund door de West-Vlaamse familie Lambrecht.”

Veggie snoepjes

“Niet alleen de toeristen, maar ook de plaatselijke bevolking werd niet vergeten door de Kerstman. Als leerkrachten in het buitengewoon onderwijs hebben mijn vrouw en ik het hart op de juiste plaats voor de Egyptische kinderen. Dankzij de medewerking van Brussels Airlines kon 25 kg ‘veggie’ snoep mee richting Egypte. De Kerstman bezocht op donderdag 30 december 2021, vroeg in de morgen voor de start van de scholen, Resala Hurghada, een organisatie die instaat voor de zorg van kinderen en families die het minder goed hebben. Kinderen die al dan niet een beperking hebben.”

“Kinderen met een beperking, blinden en slechtzienden tellen in Egypte jammer genoeg niet mee”, weet Koen. “Iedereen laat ze links liggen, niemand wil met hen spelen, ouders schamen zich. Maar gelukkig zijn er dan organisaties zoals Resala die samen met de ouders de zorg op zich nemen. De warmte, de verbondenheid en het moment van geluk bij het bezoek van de Kerstman is met geen woorden te beschrijven… Hier doen we het voor, een lach toveren op het gezicht van elk kind.”

(BC)