Koen fietst elke dag minstens 100 kilometer: “Mijn doel voor 2024 was 36.600 kilometer halen. Nog een laatste duwtje en we zijn er”

Koen Vervaeke (61) is bezig aan een huzarenstukje. De Tieltse wielertoerist stelde zichzelf begin 2024 als doel om élke dag 100 kilometer te fietsen, goed voor een doelstelling van liefst 36.600 kilometer. Ondanks de vele regen van 2024 is hij goed op weg om dat doel effectief deze maand te behalen. “Ik moet toegeven dat ik het toch wat onderschat had”, zegt hij.

Pakweg drie jaar geleden zat Koen rond de 12.000 kilometer per jaar. “Vorig jaar zat ik al over de twintigduizend. Dus heb ik me begin dit jaar voorgenomen om honderd kilometer per dag te fietsen. 2024 is een schrikkeljaar, dus dat komt op 36.600 kilometer. Al moet ik toegeven dat ik het wat onderschat heb. Mijn vrouw en ik zijn per slot van rekening ook twee weken op reis geweest en hebben een weekendje gedaan. Die achterstand heb ik in oktober goed moeten maken. Dat waren dan dagen van 200 kilometer per dag. Maar we liggen nog steeds op schema. Sterker nog, ik heb op dit moment 1.100 kilometer voorsprong.”

Koen is voor alle duidelijkheid een geoefend sporter. Hij was tot zijn veertigste actief bij Atletiekvereniging Molenland en is inmiddels al meer dan 35 jaar aangesloten bij wielertoeristenclub Tielt Sportief. Hij werkte tijdens zijn loopbaan als treinbestuurder en is sinds zijn 55ste met pensioen. Zijn vrouw werkt nog en kleinkinderen heeft het koppel (nog) niet. Stilzitten is niet aan hem besteed. Hij heeft verschillende meerdaagse fietsstages onder de gordel en fietste ook al meerdere Gran Fondo’s. Bij WTC Tielt Sportief fietst hij al 35 jaar vlotjes mee met de snelste renners. “Eigenlijk was ik in mijn jonge jaren graag coureur geworden”, steekt hij van wal. “Mijn stiefvader Gabriël Deloof was in 1960 kampioen van België. Maar mijn moeder vond koersen voor mij te gevaarlijk, waardoor ik in de atletiek ben beland. Daar deed ik wel wedstrijden mee, maar fietsen is altijd recreatief gebleven.”

Verzwegen

“Ik heb mijn doelstelling voor 2024 lange tijd verzwegen, maar zeker na ons verlof begon mijn vrouw te merken dat ik wel heel erg veel op de fiets zat. Toen ik ze vertelde waar ik mee bezig was verklaarde ze me gek, al steunt ze me voor alle duidelijkheid volledig. En ook bij WTC Tielt Sportief is men de uitdaging ondertussen op de voet aan het volgen. Die mannen weten soms beter hoeveel kilometer ik al heb afgelegd dan ik”, lacht Koen. “Meestal fiets ik trouwens richting de Vlaamse Ardennen. Ik hou wel van wat hoogtemeters. Alleen als het echt heel slecht weer is, dan doe ik het thuis op de rollen, al beperk ik dat tot het minimum.”

Elke kilometer die Koen aflegde werd bijgehouden op Strava. De teller staat nu op 35.200. “Ik moet toegeven dat de laatste loodjes zwaar wegen. Soms zit ik op de fiets en vraag ik me af waarom ik dit in godsnaam aan het doen ben. Maar ik hou van uitdagingen en als ik mezelf een doel stel, dan ga ik er ook voor. Al voelt het voor mij nu toch ook aan alsof het van ‘moeten’ is. Erg veel plezier heb ik er nu niet meer aan. Ik ben gelukkig altijd van blessures gespaard gebleven, maar door het vele fietsen begin ik wat last van mijn rug te krijgen.”

Voldoening

Maar opgeven staat niet in het woordenboek van Koen. “Nu kan ik natuurlijk niet meer stoppen. Nog een klein duwtje en we zijn er. En sowieso zal de voldoening groot zijn als ik binnen een paar weken die grens van 36.600 haal. Ik hou nogal van ronde getallen, dus de kans is zelfs groot dat ik er nog 400 kilometer bij doe, zodat ik op 31 december een ronde 37.000 kilometer zal hebben afgelegd . Oorspronkelijk wou ik eigenlijk de wereld rond fietsen, maar 40.000 kilometer? Dat is toch nog een paar bruggen te ver.”

Of Koen van plan is de mijlpaal te vieren? “Tuurlijk gaan we dat vieren”, pikt zijn echtgenote Joke in. “Meer dan genoeg reden om een flesje te ontkurken, samen met de familie. Maar volgend jaar mag hij de lat toch weer wat lager leggen.” (SV)