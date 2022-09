Koen Desmet (51) is ondervoorzitter van Shopping Tielt: “Er is zeker nog plaats voor nieuwe winkels”

Koen Desmet is een bekend gezicht in Tielt. Niet alleen is hij samen met zijn vrouw Fabienne en dochter Stephanie de drijvende kracht achter ’t Kousenmandje in de Kortrijkstraat, hij organiseert als ondervoorzitter samen met Shopping Tielt met veel goesting activiteiten om de ondernemers op de kaart te zetten. “We vormen nu één groep.”

Aan enthousiasme zeker geen gebrek als Koen Desmet aan het woord is. De gedreven ondernemer heeft duidelijk een groot hart voor Tielt als ondernemersstad. Een passie die hij maar wat graag wil doorgeven aan jonge ondernemers.

Zit het ondernemerschap bij jullie in het bloed?

“Mijn ouders waren zelfstandig, mijn schoonouders zijn hun hele leven marktkramers geweest. Ze stonden aan de kust met een groente- en fruitkraam. Toen ik afstudeerde, zijn Fabienne en ik ook onmiddellijk op de markt begonnen. Fabiennes broer is marktkramer, dus het zit zeker in het bloed. Het gaat zelfs verder, want mijn zoon Remy is net afgestudeerd en begon een kippenkraam op de markt.”

Wat drijft jullie om, ondanks toch moeilijke tijden, nog steeds voor het ondernemerschap te kiezen?

“We zitten intussen bijna 30 jaar in de branche. We gingen 18 jaar samen naar de markten, 12 jaar geleden is daar ook ’t Kousenmandje bijgekomen. Eerst een klein winkeltje dat we overnamen in de Bruggestraat, maar intussen zijn we verhuisd naar de Kortrijkstraat naar een eigen pand en is het een accessoirewinkel geworden. Wat ons drijft, is het feit dat we het graag doen en dat we ons er goed bij voelen. Het contact met de mensen zouden we enorm missen.”

“In de coronaperiode hebben we wel een dipje gehad, we mochten drie maanden geen markten doen, de winkel bleef gesloten… We speelden even met het idee om één van beide zaken op te geven. Maar toen besloot onze dochter mee in de winkel te stappen. Dat geeft ons weer extra energie en ademruimte, mijn vrouw en ik zijn nu weer vaker samen op de markt en er is tijd om onze zoon te helpen. We jeunen ons nog altijd in onze job.”

Het lijkt me niet evident om een eigen zaak te combineren met een gezin.

“Toen de kinderen klein waren, hadden we enkel ons kousenkraam op de markt. We waren dus om 13.30 uur thuis en hadden dan tijd voor de kinderen. Ze zijn wel vroeg naar de onthaalmoeder moeten gaan, ze waren pas twee of drie weken oud. Ook onze ouders en mijn zus sprongen heel veel bij. Eens de kinderen wat ouder waren en we niet meer aan de schoolpoort moesten staan, hebben we er de winkel bijgenomen. Nu ondervinden we wel dat onze kinderen vroeg geleerd hebben om hun plan te trekken.”

Je bent ondervoorzitter van Shopping Tielt. Wat is jouw taak?

“Ik vind het woord ondervoorzitter zo hoog gegrepen… Vroeger had je verschillende comités, van de Bruggestraat, de Markt en de Kortrijkstraat apart. Uiteindelijk vielen die uit elkaar en was er niets meer. Dat vonden ikzelf en Pieter Breyne, de drijvende kracht achter Shopping Tielt, toch echt jammer. We wilden eigenlijk dat iedereen aan hetzelfde zeel trok en hebben toen mensen aangesproken om één groep te vormen.”

“Het is heel vaak trekken en sleuren om iets gedaan te krijgen van het stadsbestuur”

“We komen een zestal keer per jaar samen, winkeliers en horeca-uitbaters, om Tielt vooruit te krijgen op het vlak van evenementen en shopping. Om de taken wat te verdelen, zijn er verschillende functies gekomen. Voorzitter Pieter wilde mij graag dichtbij houden als ondervoorzitter, vandaar de titel.”

Wat vind je persoonlijk het mooiste evenement dat jullie organiseren?

“De braderie tijdens de Europafeesten is altijd prachtig, maar daarvoor ligt het grootste deel van de organisatie bij Stad Tielt. Wat we zelf doen en waar ik heel fier op ben, is onze modeloper. Dat is al jaren een schot in de roos. Ook de laatste keer zat de markt weer vol mensen en ook de winkeliers waren heel tevreden.”

Kan Tielt als winkelstad nog aantrekkelijker gemaakt worden?

“Ja zeker en dan doe ik een oproep naar het stadsbestuur. We trokken al verschillende keren aan de alarmbel. Er zijn panden in Tielt waar echt aan verder gewerkt moet worden, waar ondernemers mooie ideeën voor hebben. Maar alles blijft aanslepen. Ik mis soms ondernemerschap bij het stadsbestuur, het is heel vaak trekken en sleuren om iets gedaan te krijgen. We zijn héél tevreden dat er begonnen is aan de Collegesite, maar ook dat heeft zo lang geduurd.”

Moeten jonge ondernemers dan nog kiezen voor Tielt?

“Toch wel, als je ziet welke mooie winkels er wél zijn in Tielt… Maar we zouden bijvoorbeeld een groente- en fruitwinkel nog kunnen gebruiken, dat zou zeker aanslaan. Er zijn dus zeker mogelijkheden voor jonge mensen. Jammer genoeg is het in Tielt niet altijd eenvoudig om een pand van 100 tot 150 m² te vinden, wat ideaal is voor een starter. Maar er zijn in Tielt enkele jonge ondernemers onlangs gestart en die hebben echt hele mooie zaken uitgebouwd. Chapeau voor hen.” (LDW)

Zondag 2 oktober, tijdens Weekend van de Klant, apero shopping tussen 10 en 13 uur in het kernwinkelgebied van Tielt.