Koen Desendere is de Krak van De Haan: “Mooie sport die ik verder wil blijven promoten”

Koen Desendere is verkozen tot Krak van De Haan. De secretaris van Volley De Haan is opgetogen met de erkenning voor zijn inzet, maar ook verrast. Koen is al tien jaar secretaris van Volley De Haan en een onschatbare kracht achter de schermen van de sportclub. Hij is wekelijks talloze uren bezig met de clubwerking.

Koen heeft zelf jarenlang recreatief gevolleybald in Oostende bij Non stop Volley, maar moest na een operatie aan de rug stoppen met spelen. “Mijn dochters hadden ondertussen ook gekozen voor volleybal en kwamen terecht bij Volley De Haan. Zo werd ik ploegverantwoordelijke, daarna jeugdverantwoordelijke en uiteindelijk secretaris.” Zijn dochters zijn ondertussen al gestopt, maar Koen blijft voortdoen in de club. “Ik vind het een mooie sport en ik wil het verder blijven helpen promoten.” En daar moet soms veel voor wijken, horen we van echtgenote Cathy. “Ik steun hem in zijn hobby, maar er kruipt echt bijzonder veel tijd in. Als er familiefeestjes zijn, dan vraagt hij soms of dat niet op zondag kan doorgaan, want op zaterdag is er volleybal. (lacht)”

Koen Desendere Privé Koen Desendere werd geboren op 26 oktober 1964 in Torhout. Hij woont ondertussen 33 jaar in De Haan, samen met echtgenote Cathy Vanden Broecke. Hij heeft twee dochters, Maxime en Julie. Loopbaan Koen is bediende bij CM Oostende. Vrije tijd Er gaat heel wat vrije tijd naar Volley De Haan, maar daarnaast is Koen graag bezig in zijn tuin. “In de zomer hou ik me bezig in mijn moestuin. We hebben ook een strandcabine waar we graag naartoe trekken. Een van mijn nieuwe hobby’s is helpen met mijn dochter die een huis aan het bouwen is. Daar heb ik mijn handen ook goed mee vol.” (lacht)

Koen neemt dan ook heel wat taken op zich. “Ik ga per week zeker twee keer naar de trainingen en ik ben de zaterdag hier in de sportzaal aanwezig voor alle thuismatchen. Ik doe ook het ledenbeheer. Dat wil zeggen het ledengeld opvragen, foto’s opladen en de administratieve zaken. We organiseren ook enkele sponsorevenementen, waar ook wat tijd in kruipt. In de zomer hebben we een groot tornooi waar 65 ploegen naartoe komen, met ook zes internationale ploegen. Zo komt er ook een ploeg uit Schotland. Dat is half augustus en daar ben ik heel lang mee bezig. We organiseren ook wandelingen. Op die manier willen we extra middelen voor de club ophalen zonder daarvoor telkens bij de leden zelf te gaan aankloppen en iets te verkopen. We hebben gelukkig ook enkele sponsors.”

Dankbaarheid

Koen doet veel voor de club en dat werk wordt ook gewaardeerd. “Je voelt ook wel dankbaarheid omdat je problemen oplost en er bent. Ik ben bijvoorbeeld degene die de papieren in orde brengt als iemand een blessure heeft. Ik ga soms ook eens speelsters afhalen aan het station in Brugge die in Gent studeren en tijdens de week naar de training komen.”

Volley De Haan heeft een tiental ploegen met een 100-tal leden in het totaal. Het wordt voor veel verenigingen altijd maar moeilijker om vrijwilligers te vinden die meehelpen. “Wij kunnen niet klagen momenteel. We hebben een ploeg van 20 à 25 mensen die helpen met het tornooi bijvoorbeeld. We hebben ook drie vaste scheidsrechters die altijd komen. Het valt dus nog redelijk mee, maar het zou natuurlijk gemakkelijker zijn als er nog extra mensen zouden meehelpen. We geven aan leden en ouders die meehelpen korting op het lidgeld. Zo kunnen we mensen wel motiveren om een handje toe te steken, maar we hebben ook medewerkers die niets met de volleybal te maken hebben toch graag komen helpen. De invulling van de vrije tijd is veel veranderd. Mensen hebben veel meer mogelijkheden dan vroeger om hun vrije tijd in te vullen”, besluit Koen.