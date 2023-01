Koen Depontieu brengt Ron Davis op 11 maart naar Ipso Facto: “Nieuwsgierigheid opgewekt door schilderij”

Op zaterdag 11 maart kan je om 14.30 uur tijdens Remember Ron een herdenking aan de talentvolle zanger Ron Davis bijwonen in cc Ipso Facto. Het initiatief komt van Koen Depontieu, die eerder al in Bredene voor een show zorgde om de herinnering aan Ron levend te houden. “Ronny David kreeg op 21 oktober 1970 een zwaar auto-ongeval in Oostende en overleed na drie maanden coma op 24-jarige leeftijd.

Ron Davis was een talentvolle zanger, componist, liedjesschrijver en presentator bij de toenmalige Radio Kortrijk. Hij had alles in zich om een van de beste zangers in de Vlaamse muziekwereld te worden.

Ronny David, zijn echte naam, woonde tot ongeveer zijn twaalfde in Oudenburg. “Hij verbleef ook nog veel bij zijn grootmoeder op de hoek van de Sint-Pietersstraat”, vertelt Koen Depontieu, die via zijn echtgenote Magda Slabbinck heel te weten kwam over de zanger.

Schilderij

“Dat ik belangstelling kreeg voor wie Ron Davis was, is er gekomen na het overlijden van Magda’s ouders. Bij het opruimen van een opslagruimte stootte ik op het schilderij dat van Ron ooit gemaakt was. Ik vond dat dit niet mocht verloren gaan. Zo werd mijn nieuwsgierigheid aangewakkerd”, vertelt Koen.

“Natuurlijk kwam ik veel te weten bij Magda, want haar vader Maurice Slabbinck was jaren de chauffeur van Ron en zijn orkest. Hij reed met een busje en zo kwam het dat Ron hem vroeg of hij hen zou willen voeren naar optredens”, zegt Koen.

Ron Davis. © repro LIN

Een jaar na zijn overlijden vond in zaal Salamander in Bredene al eens een herdenking plaats voor Ron Davis. “Ik wilde dat 50 jaar later nog eens doen en ben op zoek gegaan naar veel info, naar collega’s die hem gekend hebben of met hem gewerkt hebben. Zo kwam ik onder meer terecht bij Nicole & Hugo. Het orkest van Ron heeft na zijn overlijden tot 1976 met hen verder gedaan.”

“Hier blijkt Ron nog niet vergeten”

En in februari 2011 zou dan de herdenking plaatsvinden in Bredene. Maar daar stak corona een stokje voor. “Uiteindelijk lukte het wel op 2 maart 2022. Toen kreeg ik veel vraag om dit ook naar Oudenburg te brengen. Hier blijkt Ron nog niet vergeten en heeft hij ook nog veel familie wonen, onder andere de Demeulenaeres van de grondwerken. Na het overlijden van Rons mama kreeg een neef trouwens al zijn platen”, weet Koen.

Heel wat artiesten

Zaterdag 11 maart kan nu ook Oudenburg nog eens van de muziek van Ron Davis genieten. “Er komen heel wat artiesten op het podium van Ipso Facto in de Marktstraat. Zij zullen enkele liedjes van Ron zingen en werk uit zijn tijd. In drie nummers brengen we via fotodecor en choreografie Ron even weer tot leven”, besluit Koen Depontieu, die intussen ook een boekje uitbracht met heel veel foto’s en info over Rons korte carrière.