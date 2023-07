Koen Darras naar het hooggebergte in Europa en Afrika: “Avontuur trekt me aan”

‘Koen’ betekent ‘heldhaftig’ en dus heeft Koen Darras zijn naam niet gestolen. In september wil de Wijnendaalse avonturier in de Alpen de zogenoemde Big Three beklimmen en misschien al in oktober vertrekken voor een autorit van meer dan 30.000 km door Afrika met onderweg de beklimming van de Kilimanjaro in Tanzania.

De Big Three zijn de Mont Blanc (4.810 meter), de Matterhorn (4.478 meter) en de Eiger (3.967 meter). Koen wil dat trio direct na elkaar beklimmen, wat in het alpinistenwereldje de mission impossible genoemd wordt.

Maar hij heeft er alle vertrouwen in. “Als je de bergen met respect behandelt en er ook écht in gelooft, moet het lukken”, zegt hij. “Zoals de legendarische Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela ooit zei: iets lijkt onmogelijk totdat je erin slaagt.”

De ‘Big Three’ beklimmen

“Het avontuur blijft me aantrekken”, zegt Koen (43), die met zijn vrouw Nele De Groote (43) en hun dochters Nina (11), Lio (7) en Ziggy (5) in de Processieweg in Wijnendale woont. Als zelfstandige ondernemer in event- en touroperating is Koen partner bij Travelbase, het bedrijf dat actieve reizen organiseert, vooral voor jongeren.

“Ik ben een avonturier in hart en ziel. Ik kan er niet aan weerstaan. Ik heb vorig jaar de Mont Blanc al beklommen en straks wil ik dat opnieuw doen, gevolgd door de Matterhorn en de Eiger. Het is de bedoeling om de Mont Blanc dit keer zonder gids te bedwingen, volledig zelfstandig dus. Voor de Matterhorn en de Eiger daarentegen, die meer klimtechniek vergen, zal ik me door ervaren berggidsen laten begeleiden. Het wordt een hele uitdaging, maar ik ben enorm gemotiveerd en train hard.”

De Mont Blanc mag dan de hoogste van de Big Three zijn, hij is de gemakkelijkste van de drie om te beklimmen. De Matterhorn is technisch veeleisender en voor de Eiger is er behoorlijk wat ervaring nodig.

Naar de Kilimanjaro

Nog wat later op het jaar, misschien al vanaf eind oktober, wil Koen nóg een gewaagd project aanvatten, dat hij Lost in Africa genoemd heeft. “Met een terreinwagen Nissan Patrol uit 1997 wil ik vanuit België via het westen en het zuiden van Afrika naar Tanzania rijden en daar de hoogste berg van dat continent beklimmen, met name de 5.895 meter hoge Kilimanjaro”, vertelt hij. “Dit wordt wellicht de wildste roadtrip van mijn leven. Ik zal meer dan 30.000 kilometer afleggen in zes tot negen maanden.”

“Roadtrip van ruim 30.000 km met oude Nissan door Afrika”

“Leuk is dat ik ooit op 20-jarige leeftijd de Nissan Patrol van mijn vader Willy Darras kreeg. Een vijftal jaar geleden heb ik het voertuig aan mijn neef Tom Darras geschonken, omdat ik het niet over mijn hart kon krijgen om het familiestuk van de hand te doen. Straks ga ik er dus zelf mee op pad door Afrika. Er wordt momenteel hard aan de Nissan gesleuteld om hem op punt te zetten. Er komt een daktent op om in te slapen. Ik hoop in augustus met de terreinwagen naar de keuring te kunnen.”

“Ik zal familie en vrienden de kans geven om een stukje van mijn roadtrip mee te maken. Want gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Om de rit ecologisch te verantwoorden, zal ik samenwerken met de organisatie Greentripper, die groene alternatieven aanbiedt aan reizigers. De Nissan zal voorzien zijn van de nieuwste roetfilters, zonnepanelen en, zoals gezegd, een daktent. Ik wil ook goede doelen steunen.”