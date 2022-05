Koen Darras mikt hoog: in drie jaar hoogste berg van elk continent beklimmen

Zijn hele leven al staat bol van het avontuur, maar nu is Koen Darras uit Wijnendale-Torhout aan het avontuur van zijn leven toe. In een periode van pakweg drie jaar wil hij van elk continent de hoogste berg beklimmen, zeven in totaal, of misschien zelfs acht. Op donderdag 12 mei vertrekt hij voor zijn eerste uitdaging : een expeditie van 22 dagen naar de top van de Franse Mont Blanc, 4.809 meter hoog.

“Zo gaat een jongensdroom in vervulling”, straalt Koen. “Ik word in juni 42 jaar, maar ik voel me een pak jonger. Toch onderschat ik de uitdaging van dit ‘Seven Summits Project’ geenszins. Ik ben er in alle stilte al geruime tijd keihard voor aan het trainen en ik laat me professioneel begeleiden. Het gaat me niet enkel om het bereiken van de toppen, maar vooral om de weg ernaartoe.”

Met team van vier klimmers starten op de Moint Blanc

Koen woont met Nele De Groote (ook bijna 42), die huisarts is, in de Processieweg in Wijnendale. Ze hebben drie kinderen: Nina (10), Lio (6) en Ziggy (4). Als zelfstandige ondernemer in event- en touroperating is Koen een partner bij Travelbase, het snel groeiende bedrijf voor actieve reizen met de focus op natuur en avontuur.

“We wagen ons aan dit gedurfde project met vier zogenoemde mountain hikers”, vertelt Koen. “Twee jongedames uit Nederland, Sara Eenhoorn (27) en Anne Aardenburg (22), de Gentse foto- en videograaf Milan Pieteraerents (28) en ik. Eigenlijk zijn Anne en Sara, die beiden ook tot Travelbase behoren en ervaren alpinisten zijn, mijn klimbuddy’s. Zonder hen zou dit project onmogelijk zijn. Milan van zijn kant gaat mee om alles zoveel mogelijk op beeld vast te leggen, sowieso al een hele klus.”

In extremis niet naar de Elbrus in Rusland

Eigenlijk wou het vierkoppige team als eerste berg de 5.642 meter hoge Elbrus in Rusland beklimmen, maar in extremis stak de oorlog in Oekraïne daar een stokje voor. “Meteen vielen alle voorbereidingen in het water en dienden we snel te schakelen”, sakkert Koen. “Zo namen we er de Mont Blanc bij, die aanvankelijk niet voorzien was. Als protest tegen de Russische invasie beschouwen we dit nu als de hoogste Europese berg, want Rusland voelt totaal niet meer aan als een deel van Europa. Of we later, mocht de oorlogssituatie veranderen, er de Elbrus toch als achtste top zullen bijnemen, valt nu nog niet te zeggen. We zien wel.”

We houden het zo basic mogelijk. Geen luxe, geen liften, maar zelf klimmen van voet tot top, zoals ze het vroeger deden

Na de Mont Blanc in mei volgt in principe in oktober de Aconcagua (6.961 meter) in de Andes in het Zuid-Amerikaanse Argentinië. Later zijn voorzien: de Denali (6.194 meter) in het Noord-Amerikaanse Alaska, de Vinson (4.892 meter) in Antarctica, de Kilimanjaro (5.895 meter) in Afrika, de Carstensz (4.884 meter) in Oceanië en als kers op de taart de Everest (8.848 meter) in Azië.

“Ik word al een tijdje fysiek klaargestoomd door de uit Torhout afkomstige triatleet Jürgen Vierstraete”, aldus Koen. “En mijn buddy’s Sara en Anne zorgen voor de nodige klimcursussen. Als ervaren skiër en snowboarder ben ik vertrouwd met de bergen en in Bolivia heb ik al een zware hike op de 6.088 meter hoge Huayna Potosi tot een goed einde gebracht, maar ik besef dat het niet simpel wordt om mijn doelen te bereiken. Zoiets lukt niet zomaar.”

Rugzak van bijna 20 kilogram is eigenlijk te zwaar

Koen en zijn teamgenoten maken geen onnodige kosten, al beschikken ze uiteraard over de juiste klim- en stapspullen.

“We houden het zo basic mogelijk”, zegt hij. “Geen luxe, geen liften, maar zelf klimmen van voet tot top zoals ze het vroeger deden. De rugzak op en gáán. In principe zou zo’n volle rugzak maar 10 kilogram mogen wegen, maar ik kom, het tentje inbegrepen, toch aan een kleine 20 kilogram. Dat wordt op zich al geen lachertje.”

De avonturen van Koen en zijn team volgen, kan via Travelbase