Koekelare sluit kinderopvang De Buidel week na paasvakantie “om personeel rust te gunnen”

Vanaf maandag is de kinderopvang De Buidel in Koekelare gesloten voor een week. “We konden niet anders”, reageert schepen van Jeugd en Kinderopvang Jan Lievens (Open VLD). “Acht begeleiders voor ruim honderd kinderen is veel te weinig. Die week rust heeft het personeel nodig. Daarna is de opvang enkel op reservatie open.”

De Buidel is de enige gemeentelijke kinderopvang in Koekelare. Er kunnen maximum 180 kinderen terecht en er werken twintig halftijdse begeleiders. Dat is in theorie, want in de praktijk zijn er op dit moment amper acht begeleiders. Schepen Lievens schetst de situatie: “Van de twaalf personeelsleden zijn er twee langdurig ziek, is er één zwanger en neemt er nog iemand drie maanden loopbaanonderbreking. De voorbije twee jaar namen er acht begeleiders ontslag om voor een andere job te kiezen. Komt daarbij dat de coronajaren zorgden voor extra werkdruk. Sloten de scholen tijdens een afkoelingsweek, dan kwamen de kinderen naar de opvang. In die periode mochten we leerlingen van verschillende scholen niet met elkaar in contact laten komen. Werken op verschillende locaties is uiteraard minder praktisch.”

En dus hakt de gemeente Koekelare nu de knoop door. “We gingen in overleg met het team en de vakbond. De week na de paasvakantie blijft De Buidel dicht. Vanaf 25 april verzekeren we opnieuw de opvang”, vervolgt schepen Lievens. “We doen dat om de medewerkers de tijd te geven om voldoende te recupereren van de hoge werkdruk. De bedoeling is dat ze er daarna vol goede moed terug invliegen. Daarnaast werken we uitsluitend op reservatie. Nu doen we dat al tijdens de vakantieperiodes maar voortaan zal je altijd verplicht moeten inschrijven. Zo weten we exact hoeveel kinderen er komen en hoeveel begeleiders we nodig hebben. Is er personeel te kort dan zullen we noodgedwongen een wachtlijst moeten invoeren. De ouders zijn daarvan al op de hoogte.”

Kinderbegeleiders gezocht

Rest nog de vraag waar de ouders de komende week met hun kinderen naartoe moeten. “De scholen voorzien in noodopvang een uur voor en na schooltijd”, antwoordt Jan Lievens die hoopt dat er zich snel nieuwe kandidaten aanmelden voor de functie van kinderbegeleider. “Je werkt ’s morgens en ’s avonds een shift en kan overdag perfect een andere job doen of iets starten in bijberoep. Tijdens het bouwverlof is het personeel drie weken vrij omdat we dan een externe firma aanstellen die de kinderen opvangt. Ook op feestdagen en tijdens het weekend wordt er niet gewerkt.”

De gemeente heeft zelf al op alle mogelijke manieren de vacatures in de kijker gezet: van de VDAB tot het gemeentelijke infoblad, flyers bij handelaars en mails naar ouders.