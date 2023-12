Koekelaarse Victorine viert 100ste verjaardag in Varsenare

Victorine Bossy, een geboren en getogen Koekelaarse, heeft vorige week in woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare haar honderdste verjaardag gevierd. Ze kreeg er het bezoek van haar zoon Ronny en dochter Arlette, en van een delegatie van het Koekelaarse gemeentebestuur. Een bijzondere dag voor een vrouw die door haar zoon als ‘koekegoed’ wordt omschreven.

Victorine ging op jonge leeftijd samen met haar man Cyril Devreker jaarlijks voor een tijdje naar Noord-Frankrijk, voor de bietencampagne. “Het was hard labeur, maar mijn moeder werkte liefst buiten. Later heeft ze ook vele bomen en sparren helpen opkweken in de staatskwekerij. Ze was niet bang om hard te werken, en blijkbaar sterf je niet jong van noeste arbeid”, lacht Ronny.

“Mijn vader is al 33 jaar overleden, en dat was een harde klap voor moeder. Ze hebben niet lang samen kunnen genieten van hun pensioen, maar je hoorde haar nooit treuren of zeuren. Ze zette haar leven moedig verder. Ze is altijd optimistisch gebleven en positief ingesteld. Ik heb mijn moeder nooit anders gekend dan als een tevreden vrouw. Ook nu, in het woonzorgcentrum, hoor je haar niet klagen. Ze probeert er het beste van te maken.”

Kwalijke val

Tot voor enkele maanden woonde Victorine nog zelfstandig, met de nodige hulp. Haar zoon, die ook in Koekelare woont, kwam geregeld bij haar langs, maar al bij al kon ze nog heel goed zelf haar plan trekken. Na een val werd ze opgenomen in het ziekenhuis en adviseerden de dokters een opname in een woonzorgcentrum.

“Ik had het liever anders gezien, want een oude boom mag je niet meer verplanten”, aldus Ronny Devreker. “We merken de laatste tijd dat ons ma niet meer zo alert is en toch wel wat achteruitgaat. Ze wordt heel goed verzorgd in Avondrust, maar ik had haar toch liever wat dichter bij mij gehad in Koekelare, de plaats waar ze haar hele leven gelukkig was.” (PDC)