Koekelaarse 80-jarigen beschikken over een sterk sociaal netwerk

Het is bijna allemaal rozengeur en maneschijn bij de 80-jarigen van Fransmansgemeente Koekelare, zo blijkt uit de kwetsbaarheidsmetingen die het Sociaal Huis liet uitvoeren bij deze senioren. De toenemende digitalisering blijkt voor sommige ouderen wel een probleem.

“De ondervraagde 80-jarigen zijn nog kwiek, voelen zich goed in hun vel, wonen nog zelfstandig en hulpbehoevende 80-jarigen beschikken over een stevig (zorg)netwerk en zijn zelden eenzaam. Digitalisering blijkt echter toch voor een grote groep 80-jarigen een probleem te zijn”, stelt schepen van Sociale Zaken en Seniorenbeleid Stijn Ramboer (Vooruit).

In Koekelare kunnen ze al sinds 2015 rekenen op een 15-tal vrijwilligers om de 80-jarige senioren op hun verjaardag met een bezoekje te vereren, een presentje af te geven en een babbeltje met hen te slaan en enkele gerichte vragen te stellen. De resultaten van die kwetsbaarheidsmeting werden recent in het bijzijn van de vrijwilligers voorgesteld en die zijn meer dan behoorlijk te noemen.

Zelfstandig wonen

“Van half maart 2020 tot september 2021 werden er door de vrijwilligers geen huisbezoeken uitgevoerd door de coronapandemie. Maar vorig jaar pikte men in het najaar de draad opnieuw op en voerden toch een honderdtal huisbezoeken uit”, weet schepen Stijn Ramboer (Vooruit) te melden. “Het merendeel van de ondervraagden, zo’n 87 procent, woont dichtbij het centrum van Koekelare en iets meer dan de helft van de 57 senioren die de kwetsbaarheidsmeting hebben ingevuld, doen beroep op hulp in huis.”

“Het zijn vooral de kinderen, de thuisverpleging en de partner die hen daarin helpen. De poets- en klusjesdienst van het sociaal huis zijn niet zo gekend, blijkt uit de cijfers. We stelden vast dat amper 11 procent van de ondervraagden zich soms eens eenzaam voelt. In 2018 was dat 4 procent, maar toch verontrust ons het stijgende cijfer niet. De coronalockdown zal er wel voor iets tussen zitten.”

Vergrijzing

“In Koekelare zijn er ongeveer een 550-tal tachtigplussers of zo’n 6,2 procent van de totale bevolking. De groep 65+ telt ongeveer 1.930 personen en vertegenwoordigt dus zo’n 22 procent van de totale Koekelaarse bevolking. Met de piek van de vergrijzing die er zit aan te komen de volgende jaren is het project dus geen overbodige luxe voor deze belangrijke en groter wordende groep burgers. Sinds januari 2022 worden ook alle 85-jarigen bezocht op hun verjaardag. “Ja, dit is exact vijf jaar na de start van het project, een ideale basis om te gaan vergelijken”, gesluit Stijn Ramboer. (EV)