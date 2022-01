Koeienweide van boer Jos in Poperinge blijft nog tot eind januari hondenweide

De koeienweide van boer Jos werd in december omgedoopt tot hondenweide. Vzw De Weij kwam toen tot een akkoord met boer Jos om honden te verwelkomen. De hondenweide wordt met een maand verlengd en blijft open tot 31 januari 2022.

De weide van boer Jos in Reningelst werd in december tot hondenweide omgedoopt. “De weide is groot genoeg dus de honden en hun baasjes hebben plaats genoeg om rond te lopen en eens hun ‘furten’ uit te werken. De hondenweide wordt nu met een maand verlengd en blijft open tot 31 januari 2022.”

Redden van bebouwing

“De toegang blijft gratis en langs de Disbos in Reningelst kan iedereen gemakkelijk de weide binnen”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia. Zo probeert de vzw momenteel om de eeuwenoude weide van boer Jos, midden in het dorp te redden van de bebouwing.

“We doen wel een warme oproep aan iedereen om ons veel leuke foto’s te bezorgen als ze naar de weide afzakken. De foto’s kun je ons bezorgen door onze vzw te taggen op Instagram (vzw De Weij) of door via Facebook een berichtje te sturen naar De Weij. De echte foto’s kunnen ook steeds bezorgd worden op ons adres Pastoorstraat 1 in Reningelst.”

(LBR)