Kobe Desramaults opent restaurant in… Sicilië

De bekende chef-kok, die in Gent aan de slag is, gaat vanaf 1 juni een restaurant openen in Sicilië.

Kobe Desramaults raakte bekend met zijn restaurant ‘In De Wulf’ in Heuvelland, maar maakt intussen al een paar jaar furore in Gent, met zijn restaurant De Superette. Eerder al scoorde hij met Chambre Separée, maar die zaak liet hij vorig jaar over aan zijn nicht.

Wie Kobe volgt op sociale media, zag hem de afgelopen maanden steeds vaker opduiken in Italië. En nu is ook duidelijk waarom. Vanaf 1 juni opent hij op het eiland Sicilië een eigen restaurant. Hij raakte daar immers aan de praat met Franco Virga, een bekende restauranthouder in hoofdstad Palermo, die de lokale horeca nieuw leven inblies. Al snel bleek dat ze op dezelfde golflengte zaten. Virga had een pand ter beschikking, een oude boerderij die vroeger werd gebruikt als depot voor materialen van de Staatsspoorwegen. “Een magische plek, recht tegenover de zee, die we op een heel persoonlijke manier transformeren, ook qua design, om er een plek met seizoensgebonden gerechten van te maken”, vertelde Virga aan het Italiaanse magazine Artribune. De plek heet Stazione Vuccira, dat deel uitmaakt van de Virga & Milano-groep.

Momenteel wordt er nog gewerkt aan het gebouw waar Kobe straks aan de slag gaat. © foto Artribune

Nu kondigt Desramaults dus zijn vertrek naar Sicilië. Hij kijkt er naar eigen zeggen uit om met de fijnste Siciliaanse producten te werken bij een open vuur op een boogscheut van het strand. Ohja, wie zoekt naar een geweldige uitdaging: Kobe is nog steeds op zoek naar personeel.