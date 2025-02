Koarle mag 2.000 euro kosten

De voorbije jaren reed Karel Van Wijnendaele onder de vorm van een grote pop mee in de Torhoutse carnavalsstoet, maar dat zal op zondagnamiddag 9 maart niet het geval zijn. De pop is aan herstel toe en dus moet Koarle naar Aalst om opgelapt te worden. Torhout trekt er 2.000 euro voor uit.

“Die 2.000 euro is het maximumbudget dat we voor het herstellen van de pop voorzien”, aldus schepen van Feestelijkheden Annick Vanderspurt. “Dat zou moeten volstaan. We hopen dat Koarle er weer als nieuw zal uitzien.”

Scheur in de schouder

Koen Pirlet, de evenementenverantwoordelijke van de stad, volgt de revalidatie van Koarle van nabij op. “De pop werd in 2011 besteld bij Gert Schatteman in Aalst”, vertelt hij. “Ze werd op 1 april 2012 in gebruik genomen, toen Torhout in het kader van de bekende wielerklassieker Ronde van Vlaanderen was uitgeroepen tot Dorp van de Ronde. Zoals bekend stond Koarle destijds aan de wieg van de genoemde wielerwedstrijd. De reusachtige beeltenis die van hem werd gemaakt, bestaat uit piepschuim en is bijgevolg onderhevig aan de weersomstandigheden en aan slijtage. Het probleem situeert zich vooral aan de linkerschouder, waar er een grote scheur is ontstaan. Voorts zijn er nog enkele kleinere scheurtjes aan een hand en aan de rug. Het zou nefast zijn om de pop dit jaar in de stoet te laten meerijden. We hebben contact opgenomen met specialist Gert Schatteman. Die kan onze Koarle herstellen in zijn atelier in Aalst. Sowieso zal de pop na de restauratie een nieuwe verflaag moeten krijgen. We hopen het herstel van het wielericoon klaar te hebben tegen de start van de tentoonstelling over de Torhoutse wielergeschiedenis begin september.”

Ereburger van Torhout

Niet alleen in 2012, maar ook tijdens de honderdste editie op 3 april 2016 deed de Ronde van Vlaanderen het centrum van Torhout aan. De pop van Koarle stond prominent op de Markt. Wielerjournalist Karel Van Wijnendaele, het pseudoniem voor Karel Steyaert, was de geestelijke vader van de wielerwedstrijd. Hij werd in 1882 in Torhout geboren en was de eerste ereburger van de stad. Hij is in 1961 overleden. (JS)