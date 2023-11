Knuffelkat Meneertje Hobbes zoekt warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Poezelou, een opvang voor zwerfkatjes in Koekelare. Zij zoeken een thuis voor Meneertje Hobbes (6), een knuffelkater die als binnenkat door het leven moet.

“Meneertje Hobbes werd door een heel lief gezin met kinderen gevonden in de tuin. Hij kwam er graag langs voor een hapje en een knuffel. De kinderen gaven hem ook zijn naam. Maar toen die mensen hem naar de dierenarts brachten, kregen ze slecht nieuws”, vertelt asielverantwoordelijke van Poezelou Valerie Duweyn.

“Meneertje Hobbes bleek kattenaids te hebben. Dat is gelukkig niet besmettelijk voor mensen en hij kan er makkelijk tot 15 jaar oud mee worden. Maar het wil wel zeggen dat Meneertje Hobbes een binnenkat moet zijn. Anders zou hij andere katten in de buurt kunnen besmetten. Binnen wonen bij zijn vorige gezin was helaas geen optie, zo kwam hij bij ons terecht.”

Schootkat

In het asiel veroverde Meneertje Hobbes snel alle harten. “Hoe lang je hem ook aait, hij komt altijd vragen om een extra knuffel. Hij is een echte schootkat. We zoeken dan ook een thuis voor hem waar hij heel veel aandacht krijgt”, aldus Valerie. Meneertje Hobbes neemt geen medicatie maar heeft wel nood aan geregelde medische check ups.