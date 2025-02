Knuffelduik in Oostduinkerke lokt ruim 850 enthousiaste deelnemers

Het was grijs, het was koud, maar er heerste vooral heel veel warmte tijdens de veertiende Knuffelduik in Oostduinkerke.

Het was de eerste editie zonder bezielster Dorine Geersens. “Ik heb mama wel gevoeld”, reageert dochter en schepen Kirke Hillewaere die zelf ook meedeed zoals elk jaar.

“Het was een bijzonder emotioneel moment, maar we hebben het leven gevierd zoals ze wilde. Ik kijk al uit naar de editie van volgend jaar die net op Valentijnsdag zal plaatsvinden.”

Zei er iemand Pokémon? © GUS

De Knuffelduik was in trek bij jong en oud. Ook de brandweer van Oostduinkerke deed mee met makkers uit de verbroederingsgemeenten Biedenkopf in Duitsland en Schallerbach in Oostenrijk.

(GUS)