Knokse seniorenontmoetingscentra openen vanaf 2 maart

Het gemeentebestuur en de Seniorenadviesraad van Knokke-Heist laten weten dat de drie seniorenontmoetingscentra De Vierbote, de St.-Joris en Westpunt nog een volle maand gesloten blijven.

De heropening is gepland vanaf woensdag 2 maart. Het zal dan noodzakelijk zijn om je mondmasker te dragen en je Covid Safe Ticket te tonen. “Omdat de besmettingsgraad momenteel nog te hoog is, zullen de seniorenontmoetingscentra in februari nog gesloten blijven. We hopen dat tegen begin maart de grote piek besmettingen voldoende onder controle zal zijn”, aldus het gemeentebestuur.