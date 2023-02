Knokse ontmoetingscentra De Vierbote, De Sint-Joris en Westpunt ontvangen 60-plussers met open armen

“Het zonnetje komt er weer door, de lente is in zicht. Hoog tijd om die deur open te trekken en naar buiten te gaan. Ben jij een actieve 60+er? Heb je zin in een gezellige babbel in toffe compagnie? Kom dan eens langs in één van onze ontmoetingscentra in Knokke-Heist waar men jou met open armen ontvangt”, klinkt het.

Ontmoetingscentrum De Sint-Joris, St.-Jorisstraat 43 in Knokke gooit de deuren open op maandag van 14 tot 18 uur. Men kan er kaarten en rummikub spelen. Op dinsdag, van 14 tot 18 uur, worden de kaarters opnieuw verwacht en is de deur open voor een gezellige babbel. Op woensdag van 14 tot 18 uur kan men kaarten en breien.

In ontmoetingscentrum De Vierbote, de Vrièrestraat 26 in Heist kan men op maandag van 9.30 tot 11.30 uur matcurling spelen. Op woensdag en vrijdag, van 14 tot 18 uur, kunnen 60+ biljarten en kaarten. Op donderdag, van 14 tot 18 uur, is er biljarten, kaarten en breiclub. Op vrijdag, van 14 tot 18 uur, biljarten, kaarten en een gezellige babbel.

In ontmoetingscentrum Westpunt, Dorpsstraat 87 in Westkapelle is er op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 17.30 een gezellig samenzijn. Op feestdagen zijn ze gesloten. (DM)