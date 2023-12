Knokkeschool schenkt 1.570 euro aan De Warmste Week

Directie, leerkrachten, leerlingen en oudercomité van Gemeenteschool Zwevegem-Knokke namen met veel enthousiasme deel aan De Warmste Week.

“’Opgroeien zonder zorgen’, we wensen het al onze kinderen toe. Jammer genoeg is het niet voor elk kind even gemakkelijk om geluk te zoeken en te vinden. We steunen daarom met veel plezier het project ‘Partners in Parenting’ van Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen of Huize Ten Dries om voor elk kind uit een leefgroep een warm plekje in een gezin te zoeken.”, zegt directeur Nathalie Herremans.

De kinderen maakten kerstcadeautjes en -kaartjes die op de kerstmarkt op school verkocht werden, naast drankjes en hapjes. Het bracht 1.570 euro op. Dat bedrag werd vrijdagmorgen symbolisch overhandigd aan de mensen van Huize Ten Dries.