Knokkeschool helpt weggeefwinkel Maison Bernadette in Zwevegem

De Knokkeschool in Zwevegem-Knokke zette een solidariteitsactie op poten om weggeefwinkel Maison Bernadette te helpen.

De mensen van Maison Bernadette gingen op school vertellen waar de grootste noden zaten waarop een inzameling startte. Plaids, handdoeken en washandjes, badhanddoeken, … en winterjassen voor groot en klein werden ingezameld. Vrijdag hield men een plechtig moment om de ingezamelde materialen te overhandigen. Enkele vrijwilligers van Maison Bernadette namen heel dankbaar de ingezamelde materialen in ontvangst. Gelukkig kon men rekenen op de sterke kinderen uit de vijfde en zesde klas om de volle dozen naar de weggeefwinkel in de kerk te brengen.

Weggeefwinkel

Maison Bernadette is een weggeefwinkel van tweedehandskleding voor de kansarmen in Zwevegem en deelgemeenten. Wat de mensen in het portaal van de kerk zetten, wordt gesorteerd en in de winkel gepresenteerd of opgeslagen in het magazijn boven de winkel. Meestal worden de mensen doorverwezen via het OCMW of hoorden ze over het bestaan van de winkel in de andere organisaties zoals ‘t Boetiekske, Surplus, Food for all. Ze hebben intussen een aantal mensen uit Oekraïne die op hun hulp rekenen en men hielp ook de mensen in de Ardennen na de overstromingen. (GJZ)