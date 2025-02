Knokkenaren klinken op het nieuwe jaar

Een beetje laat, maar daarom niet minder leuk, organiseerde het feestcomité van Zwevegem-Knokke een nieuwjaarsdrink waarop alle inwoners van het gehucht uitgenodigd werden. Meteen werd ook het programma voor de komende maanden voorgesteld. “Na een spetterende eerste editie vorig jaar tijdens onze Ommegangfeesten in augustus, en door de grote vraag, houden wij weer een dartswedstrijd. Het levensgrote tafelvoetbalspel mag in oktober niet ontbreken op Knokke-kermis. In juni is er een nieuwigheid, de Rosé-wandeling”, aldus voorzitter Pierre Provost. De leden van het feestcomité kregen ook nieuwe kledij waarmee ze graag poseerden voor de foto. (GJZ/foto GJZ)