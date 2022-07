Knokke Sea-Bike of ‘Fietsen Pintelon’ is 90 jaar oud: Van communiefietsen tot e-bikes

De Knokse familiezaak Knokke Sea-bike vierde zijn 90ste verjaardag. Het verhaal begon in 1932 met ‘Velos Pintelon’ en vandaag staan Laetitia Hancart en Alban Etehemi, met de hulp van Laetitia’s vader, aan het roer van de moderne fietsenhandel. “Intussen maken de elektrische fietsen al 80% uit van onze verkoop”, zegt Laetitia.

De zaak heet officieel Knokke Sea-bike maar in de Knokse volksmond gaat het toch nog vooral over Velo’s Pintelon. Dat was de naam waarmee het in 1932, negentig jaar geleden dus, allemaal begon. Op net dezelfde locatie als de huidige winkel in de Edward Verheyestraat startte Louis Pintelon toen met zijn eigen fietsenzaak. Hij runde die maar liefst achtendertig jaar lang, tot hij die in 1970 overliet aan zijn zoon Roger, overigens een niet-onverdienstelijk wielrenner.

“Doordat Roger in de familie geen opvolging had – hij had één dochter maar die deed hogere studies en had geen interesse in de fietsenzaak – zocht hij opvolging buiten de familie. En toen is mijn vader Joël in beeld gekomen. Hij werkte toen al jarenlang bij fietsen Demuynck in Heist en had dus wel de nodige ervaring toen hij in 1997 de zaak overnam”, zegt zijn dochter Laetitia, die nu samen met haar man Alban Etehemi de fietsenzaak uitbaat. “Zo ben ik dus voor een groot stuk opgegroeid tussen de fietsen. Ik was niet veel meer dan 12 jaar oud toen ik al mee hielp met het verkopen van fietsen”, glimlacht ze. Ook Laetitia’s echtgenoot Alban, die op zijn twintigste vanuit Albanië in ons land terecht kwam, draaide al vlug mee in de fietsenhandel. Hij volgde een opleiding fietsenhersteller in avondschool en runde een aantal jaar samen met schoonvader Joël de zaak, terwijl Laetitia, die van opleiding make-upartist is, ook nog bij parfumerie Paris XL werkte. “Terwijl papa hier de winkel in de Edward Verheyestraat runde hebben Alban ik ook nog een tijd een tweede vestiging in Dumortierlaan uitgebaat. Doordat hij op zijn 56ste ernstig ziek werd – hij kampte met een hersentumor – hebben wij de leiding van de zaak in 2012 overgenomen. Hij herstelde wel, maar herviel een tijd later en toen hebben we beslist om de tweede vestiging in de Dumortierlaan te sluiten en alles te concentreren op één adres, hier waar het allemaal begon in de Edward Verheyestraat”, vertelt Laetitia.

(foto Ango Knokke)

Frisse start

“Toen wij het overnamen hebben we ook de nieuwe naam Knokke Sea-bike ingevoerd om een frisse nieuwe start te kunnen nemen. Intussen is mijn vader wel al beter en werkt hij mee in de fietsenherstelling, als hij in het land is tenminste; want door zijn medische toestand verblijft hij de helft van het jaar in een zuiders land, Marokko meer bepaald. Zijn gezicht is voor de helft verlamd en hij verdraagt geen koude temperaturen.”

Laetitia en Alban hebben de zaak recent ook nog eens flink opgefrist, met een aantrekkelijke showroom, en lieten een graffitikunstenaar los op de gevel. “Wij zijn nog altijd een echte familiezaak waar hele generaties over de vloer komen om hun fiets aan te kopen of te laten herstellen. De ‘communiefietsen’ zijn hier ook nog altijd een mooie traditie. Natuurlijk hebben de fietsen een grote evolutie doorgemaakt en al die jaren dat ik in de sector actief ben”, weet Laetitia. “En de meest opmerkelijke evolutie is wel de snelle opkomst van de elektrische fietsen. Aanvankelijk was dit nog iets voor ‘oudere mensen’ maar nu staat daar eigenlijk geen leeftijd meer op. Ook de jeugd kiest massaal voor de elektrische fiets, bijvoorbeeld om langere afstanden naar school af te leggen. Intussen maken de elektrische fietsen al tachtig procent uit van onze verkoop.” Het gaat dus goed bij Knokke Sea-bike en de opvolging op termijn lijkt ook al verzekerd. “We hebben drie zonen: Massimo (18), Matteo (14) en Eliano (13). De oudste studeert Business Management en denkt graag strategisch en creatief mee na over de zaak terwijl de jongste erg graag aan fietsen sleutelt. Als een van hen de zaak zal verder zettend, zal het wellicht onze Eliano zijn.” (Piet De Ville)