Knokke klaar voor 48ste editie van Canadese Bevrijdingsmars

Traditiegetrouw wordt op de eerste zondag van november gewandeld vanaf het Nederlandse Hoofdplaat naar Knokke, langs polders en dijken, eens het strijdtoneel van de oprukkende Canadese infanteriedivisie in oktober-november 1944.

“De WNZB wandelclub zorgt voor de logistiek, Cnocke is hier voor het protocollair gebeuren”, zegt ereschepen en organisator Danny Lannoy. “De gemeentebesturen van Sluis en Knokke-Heist geven hun volle medewerking aan de herdenkingsplechtigheden. Naast de wandelclubs zijn er ook heel wat individuele deelnemers, vooral inwoners uit Knokke-Heist en Nederlanders uit West-Zeeuws-Vlaanderen. ‘Wandelen om te herdenken’ is nog steeds het motto voor vele wandelaars van het Canadees weekend.”

Het Canadese peloton komt deze keer uit het Nederlandse Brunssum en is vergezeld van tal van familieleden, zodat de mars ook als een familiaal gebeuren mag beschouwd worden. Voor de muzikale begeleiding zorgt de For Freedom Pipes & Drums, en op zondag ook de Scoutsband Sint-Leo uit Brugge.

Aan de talrijke monumenten worden plechtigheden voorzien. Op vrijdag 4 november in Eede om 15 uur, aan Aardenburg begraafplaats om 16 uur en in Sluis om 17 uur. Op zaterdag 5 november op het Verzetsplein in Knokke om 9 uur, een herdenkingsdienst in de Margaretakerk in Knokke om 9.30 uur, aan de Canadese Militaire Begraafplaats in Adegem om 11.15 uur. Op zondag 6 november start de Bevrijdingsmars in Hoofdplaat om 8 uur, is er een plechtigheid in Oostburg om 11.30 uuru, een bloemenhulde aan de Hickmanbrug in Retranchement om 14.30 uur, op het Burgemeester Frans Desmidtplein om 16.45 uur, en tot slot aan het stadhuis om 17.15 uur.

Aangezien deelnemers per bus vanaf het Verweeplein in Knokke naar de startplaats worden gevoerd, is vooraf inschrijven noodzakelijk.

(DM)

www.wnzb.be.