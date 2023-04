Knokke-Heistse redders brengen bezoek aan Nederlandse collega’s: “Heel leerrijk bezoek”

De reddingsdienst van Knokke-Heist heeft een bezoek gebracht aan de collega’s van de reddingsbrigade in Nederland. Naar eigen zeggen leerden ze daar heel wat bij.

De dag startte in de kazerne van de Zandvoortse Reddingsbrigade met een verwelkoming door de postcommandant en communicatieverantwoordelijke. Meteen werden een aantal verschillen duidelijk.

Wist je bijvoorbeeld dat de Nederlands reddingsbrigade een vereniging is van vrijwilligers waar de gemeente beroep op doet? De 150 reddingsbrigades in Nederland werken autonoom, maar worden ondersteund door een landelijke koepel. Hun werking wordt gefinancierd door subsidies, sponsoring en giften. In België daarentegen, worden de redders tewerkgesteld door de gemeente en ondersteund door IKWV.

Digitaal platform

De Knokke-Heistse delegatie maakte ook kennis met het digitaal platform van hun Nederlandse collega’s waarin uurregelingen, beschikbaarheden van de redders, weersinformatie, mededelingen, reddingsoperatie en verloren gelopen personen verzameld worden. “Een zeer interessant iets om ook bij ons te introduceren”, klonk het achteraf. “Zeker als je weet dat het strand van Zandvoort wel wat gelijkenissen vertoont met ons Knokke-Heist, namelijk 11 kilometer strand met verschillende stranduitbatingen en surfclubs.”

Vervolgens trok het team naar IJmuiden waar de materiaalverantwoordelijke uitleg gaf. Van de 150 Nederlandse reddingsbrigades houden er namelijk maar 26 toezicht aan de kust. Andere taken zijn opleiding, evenementen en noodhulp. Binnenkort komen de Nederlands collega’s bij de reddingsdienst in Knokke-Heist op bezoek. (MM)