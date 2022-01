Knokke-Heistenaar Tom Soupart vraagt steun na verwoestende supertyfoon Rai

Op 16 december werd surfparadijs Siargao in de Filipijnen getroffen door supertyfoon Rai. Deze orkaan, aangekondigd categorie 1-2, groeide plots uit tot een alles verwoestende categorie 5 met windsnelheden van meer dan 270 km per uur. Knokke-Heistenaar Tom Soupart was ter plaatse en zoekt nu dringend steun voor de wederopbouw.

Tom Soupart (33) leerde op jonge leeftijd surfen en kwam zo terecht op Surfers Paradise in Knokke-Heist. Als jobstudent gaf hij er jarenlang surf- en kitelessen. Hij nam de functie van sportmanager op zich. De winters spendeert Tom in de Filipijnen op het eiland Siargao. De locatie werd onlangs nog uitgeroepen tot ‘het mooiste eiland van Azië’, een magneet voor surfers, mensen die rust en schoonheid zoeken en digital nomads. Bovendien deelt Tom er zijn opgedane ervaring met het Siargao Wakepark, de grootste toeristische attractie daar.

Tot het Wakepark werd getroffen door de tyfoon. “Siargao werd als eerste getroffen”, vertelt Tom. “Het was een helse ervaring. We zaten met dichte vrienden onder een tafel in de keuken van het wakepark. We hoorden hoe de stormwind buiten alles losrukte en immense vernielingen aanrichtte. Tegen de muren hoorden we alles inbeuken wat rondvloog. De regen werd naar binnen geperst door de spleten van deuren en ramen. Na de storm volgde een apocalyptische ervaring waarbij je precies in een zombiefilm terecht kwam. Enkel de betonnen structuren waren blijven staan. Alles uit hout was verdwenen of beschadigd, net als alle daken… Siargao wakepark was verwoest.”

Structuren herstellen

“Een kleine maand later is er nog steeds geen elektriciteit, geen gsm-signaal en geen stromend water. Dit zal nog enkele maanden duren aangezien het een groot werk is om alle structuren te herstellen”, aldus Tom, die via een eerste oproep donaties verzamelde voor eten en drinkbaar water voor de lokale bevolking. Die zijn namelijk het meest getroffen, aangezien de meesten geen huis of onderdak meer hebben.

Met het ingezamelde geld wil Tom een generator kunnen kopen. © gf

Een volgende stap is het voorzien van proper water en elektriciteit. Hiervoor zoekt Tom naar donaties voor de aankoop van een generator. Deze kost ongeveer 10.000 euro en kan het waterfiltratiestation doen draaien zodat iedereen terug drinkbaar water ter beschikking heeft. In een latere fase kan deze generator dan ook ingeschakeld om het wakeboard park weer op te starten. Daarna komt het herstel van het toerisme en de bijhorende jobs.

Om dit te steunen, kan je vrijblijvend een bedrag naar keuze overschrijven naar BE24 0013 4710 1038 (Tom Soupart). Alle beetjes helpen, bedrijven kunnen indien nodig ook een factuur verkrijgen via het wakeboard park.