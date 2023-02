Knokke-Heist zoekt vrijwilligers die mindere mobiele personen met de auto vervoeren

Het Sociaal Huis Knokke-Hiest is permanent op zoek naar enthousiaste chauffeurs met eigen wagen en rijbewijs B die op afspraak minder mobiele personen met de auto vervoeren naar een afspraak, het ziekenhuis of de winkel.

“De personen die men vervoert zijn voldoende mobiel om zelf in en uit de auto te stappen, maar hebben geen vervoer. Via de verantwoordelijke vrijwilligerscoach van de mindermobielencentrale kan je opgeroepen worden. Lukt het voorgestelde moment niet? Geen probleem, dan zoeken we een andere chauffeur. Je krijgt hiervoor een onkostenvergoeding per kilometer”, klinkt het. (DM)